Mercato: en attendant son transfert au PSG, le Barça convoque Dembélé à l’entraînement

Alors que le PSG espérait faire passer à Ousmane Dembélé sa visite médicale en début de semaine, le Barça tarde à envoyer les documents pour boucler son transfert vers Paris. Et le club catalan, qui cherche à obtenir plus dans l'opération, a même convoqué l'attaquant français à l'entraînement ce dimanche.

Attendu au PSG, et d’ailleurs présent à Paris en cette fin de semaine, Ousmane Dembélé l’est également du côté… de Barcelone. Comme expliqué par la presse espagnole, une information confirmée par RMC Sport, le Barça a convoqué l’attaquant français ce dimanche à l’entraînement, à la Ciutat Esportiva.

Comme indiqué précédemment, il y a bien un accord total entre le joueur et le Paris Saint-Germain, et sa signature prochaine avec le club champion de France n’est pas remise en cause. Mais le FC Barcelone joue la montre, et tarde à envoyer les documents au PSG pour valider le transfert. En attendant, Dembélé est toujours un joueur blaugrana, et doit donc se plier à la volonté du club catalan, pour ne pas se mettre à la faute. Il devrait donc prendre l’avion pour Barcelone, et participer à la séance dirigée par Xavi à 18h30, sauf si le Barça change d’avis d’ici là.

>>> Le mercato en direct

Le PSG reste confiant

Dans l’entourage du PSG, on se dit toutefois serein quant à l’issue du dossier, expliquant que le Barça agit de la sorte pour tenter de récupérer un peu plus dans l’opération. Sur un transfert qui doit se conclure à hauteur de 50 millions d’euros, Barcelone ne doit en effet en toucher que la moitié, soit 25 millions, l’autre partie revenant au camp du joueur.

Le Paris Saint-Germain avait initialement prévu la visite médicale de Dembélé en début de semaine, pensant que le Barça allait être plus rapide dans les échanges. Un calendrier qui pourrait évoluer, en fonction des prochains événements.