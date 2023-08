Mercato: pas encore d'accord entre l'OM et le Torino pour Malinovskyi

L'Olympique de Marseille et le Torino ne se sont pas mis d'accord concernant le transfert de Ruslan Malinovskyi. Si l'Ukrainien est intéressé à l'idée de rejoindre le club italien, aucune négociation formelle n'est engagée entre les deux formations.

L'avenir de Ruslan Malinovskyi à l'OM n'est pas encore tranché. Auteur de 38 apparitions avec le club olympien la saison dernière - pour trois buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues - le milieu offensif ne semble pas faire partie des plans de Marcelino, le nouveau coach des Phocéens.

Ce dernier ne fait pas partie du groupe qui va affronter le Panathinaïkos ce mercredi en Grèce pour le troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions et pourrait quitter le club olympien lors du mercato estival.

Des discussions avec Besiktas, aucun accord avec le Torino

Si des discussions ont été entamées avec le club turc de Besiktas, l'international ukrainien de 30 ans ne semble pas intéressé par le projet et ne veut pas y aller. Le joueur sous contrat jusqu'en 2026 à Marseille, et dont les six derniers mois ont été décevants en Ligue 1, donnerait davantage de crédit au Torino comme évoqué il y a quelques jours.

Mais pour l'instant, aucune négociation n'a même formellement débutée avec le club piémontais. Les deux parties restent, pour l'heure, loin d'un accord d'autant que l'Olympique de Marseille n'a reçu aucune nouvelle de la part du récent dixième de Serie A.