Ligue des champions: le groupe de l'OM avec Under pour affronter le Panathinaikos, mais sans Malinovskyi

Cengiz Under fait partie du groupe de l'Olympique de Marseille pour affronter le Panathinaikos, mercredi soir lors du troisième tour de qualifications pour la prochaine Ligue des champions, malgré les récentes rumeurs de départs. Ruslan Malinovskyi, en revanche, n'est pas dans le groupe.

Les interrogations continuent de planer au-dessus des dossiers Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi. Les deux joueurs ont une valeur marchande intéressante et pourraient quitter l'Olympique de Marseille cet été. Le groupe sélectionné par Marcelino pour le match aller face au Panathinaikos, mercredi soir lors du troisième tour de qualification pour la prochaine Ligue des champions, donne quelques indices.

Le Turc fait en effet partie des attaquants qui feront le déplacement en Grèce, alors que l'Ukrainien n'est pas dans le groupe. Un signe supplémentaire que Cengiz Under est davantage dans les petits papiers du nouvel entraîneur marseillais que Ruslan Malinovskyi, recruté l'hiver dernier pour coller au schéma de jeu d'Igor Tudor, coach de l'époque.

"Il y a des offres sur la table" pour Under, a reconnu Longoria

La semaine dernière, lors de la présentation de Pierre-Emerick Aubameyang, le président Pablo Longoria avait donné quelques indications sur les deux dossiers. "Under est encore avec nous, avait-il expliqué. Mais il y a des offres sur la table de la part de différentes équipes, on analyse le marché pour voir avec quel club on peut trouver un accord."

Sur le cas Malinovskyi, pas très convaincant depuis son arrivée, Longoria avait été plus pessimiste. "Il y a des joueurs adaptables et d'autres pour qui ça prend plus de temps, a reconnu le président marseillais. On doit analyser l'importance de Ruslan dans le système actuel du coach et voir les possibilités qui existent parce que les joueurs importants au niveau du salaire doivent l'être aussi sur le terrain." D'après La Provence et Foot Mercato, le Besiktas et le Torino se verraient bien accueillir l'Ukrainien.