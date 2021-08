Mercato: Pembélé va être prêté par le PSG à Bordeaux

Comme annoncé par L’Équipe, Timothée Pembélé évoluera à Bordeaux cette saison. Le défenseur du PSG, âgé de 18 ans, va être prêté par le PSG aux Girondins. Avec option d’achat.

Alors que tout Paris attend impatiemment l’arrivée de Lionel Messi, le PSG continue d’avancer sur ses autres dossiers du mercato. Et notamment dans le sens des départs. A l’heure où le club de la capitale doit alléger son effectif pour renflouer un peu ses caisses, un jeune du club s’apprête à changer d’air.

Comme confirmé par L’Équipe, Timothée Pembélé va être prêté à Bordeaux cette saison. Avec option d’achat. Le défenseur de 18 ans va tenter de gagner du temps de jeu chez les Girondins, sous les ordres de Vladimir Petkovic. L’ancien sélectionneur de la Suisse apprécierait la polyvalence du natif du Val-d’Oise, sous contrat jusqu’en 2024 avec son club formateur.

Neuf matchs avec le PSG

Depuis ses débuts professionnels sous le maillot du PSG, fin 2020, Pembélé a disputé neuf matchs: six en Ligue 1, 2 en Coupe de France et 1 en Ligue des champions (il était entré en jeu lors du carton 5-0 contre Basaksehir le 9 décembre 2020). Avec un but inscrit contre Strasbourg en championnat (4-0).

Apprécie par Thomas Tuchel, avec qui il a découvert le grand bain, il a vu sa progression freinée par l’arrivée de Mauricio Pochettino, qui l’a très peu utilisé ces derniers mois. Sa dernière apparition remonte d’ailleurs au 16 mai dernier, lors qu’il était entré 4 minutes en fin de match contre le Stade de Reims en Ligue 1 (4-0).