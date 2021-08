Mercato: accord de principe entre Messi et le PSG

Après 21 ans au FC Barcelone, Lionel Messi devrait bien porter le maillot du PSG et découvrir la Ligue 1 cette saison. L'attaquant argentin et le club de la capitale ont trouvé un accord de principe. La star argentine est désormais attendue à Paris pour finaliser son arrivée.

Le rêve de nombreux supporters parisiens va devenir réalité. Trois jours après que le FC Barcelone ait officialisé à la surprise générale son départ, Lionel Messi (34 ans), qui vient de faire ses adieux au Camp Nou, s'apprête à devenir un joueur du Paris Saint-Germain.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, l'Argentin avait informé vendredi la direction du PSG de sa volonté de porter le maillot du club français cette saison. Restait encore à obtenir un accord formel, et valider le montage financier pour finaliser le contrat. C'est désormais chose faite. Le natif de Rosario et Paris ont trouvé un accord de principe. L'idole du Camp Nou est désormais attendue ce dimanche soir à Paris pour finaliser son arrivée. Sa visite médicale est prévue ce lundi matin. Il ne reste que des détails à régler entre les deux parties, avant l'accord total et la signature du contrat.

Six Ballons d'or dans le vestiaire parisien

Avec le recrutement de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, le PSG va réaliser l'énorme coup de l'été sur le marché des transferts, et changer encore un peu plus de dimension. Depuis l'arrivée des propriétaires du Qatar en 2011, Paris a souvent frappé fort, avec les signatures de Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, ou Angel Di Maria, sans oublier le double recrutement de Neymar et Kylian Mbappé à l'été 2017. Mais jamais encore il n'avait réussi à attirer un Ballon d'or. Et Lionel Messi en compte six, et peut-être bientôt sept.

Bien sûr, des questions vont désormais se poser. Sur le système de jeu approprié afin d'intégrer la Pulga, sur la cohabitation des talents et des égos ou encore la gestion de certains cas, comme celui de Di Maria, grand copain de Messi, qui pourrait se retrouver sur le banc. Reste que Mauricio Pochettino va avoir, sur le papier, la meilleure attaque du monde à sa disposition. Et une arme supplémentaire pour accomplir l'objectif ultime de tout un club: remporter la Ligue des champions.