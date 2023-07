Mercato: mauvaise nouvelle pour Nice et l’OM, Bamba se rapproche du Celta Vigo

Libre depuis la fin de son contrat à Lille, Jonathan Bamba ne manque pas de courtisans lors du mercato estival. L’attaquant de 27 ans est proche de signer au Celta Vigo malgré les intérêts de Nice et de l’Olympique de Marseille mais n’a pas encore acté définitivement son choix.

Un nouveau talent de Ligue 1 pourrait rapidement quitter la France lors du mercato estival. Après cinq saisons sous les couleurs du LOSC, avec notamment un titre de champion en 2021, Jonathan Bamba semble bien parti pour tenter sa chance à l’étranger. Libre depuis la fin de son contrat chez les Dogues, l’ailier de 27 ans est proche de signer au Celta Vigo.

Le club espagnol, 13e de Liga en 2022-2023, s’est montré particulièrement intéressé par l’international ivoirien (1 sélection) et aurait ainsi un temps d'avance sur les autres prétendants parmi lesquels figurent aussi l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Toutefois, Jonathan Bamba n’a pas encore donné son choix définitif.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct Bamba sort d’une bonne saison à Lille

Si les choses paraissent bien avancées pour une arrivée de Jonathan Bamba au Celta Vigo, la signature de l’ailier en Galice n’est pas encore totalement bouclée. Titulaire indiscutable la saison passée dans le LOSC de Paulo Fonseca (34 rencontres), l’Ivoirien sort d’une campagne avec 6 buts et 7 passes décisives et a contribué à la belle cinquième place du club nordiste en L1. Sa signature constituerait un joli coup pour le Celta.



En cas de signature en Espagne, Jonathan Bamba viendrait renforcer la récente 13e attaque de Liga et s’y retrouverait en concurrence avec l’Espagnol Carles Perez ou encore l’Argentin Franco Cervi, titulaires au Celta en 2022-2023.