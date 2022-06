Mercato: pisté par Manchester United, De Jong estime être dans "le meilleur club du monde" au Barça

Après la victoire des Pays-Bas face au pays de Galles mardi en Ligue des nations (3-2), Frenkie de Jong a été interrogé sur l’intérêt de Manchester United. Et le milieu de terrain néerlandais a rappelé son attachement au FC Barcelone, où il est sous contrat jusqu’en 2026.

Old Trafford rêve de le voir sur la scène de son théâtre. Mais la réciproque n’est pas forcément vraie. Pour le moment, en tout cas. Après la victoire des Pays Bas face au pays de Galles en Ligue des nations, mardi à Rotterdam (3-2), Frenkie de Jong a été interrogé sur son avenir. Invité à commenter l’intérêt que lui porte Manchester United, le milieu de terrain néerlandais a rappelé son attachement au FC Barcelone.

"C’est toujours flatteur que des équipes s’intéressent à vous en tant que joueur, mais en ce moment je suis dans le plus grand club du monde. Je me sens bien là-bas donc il n’y a rien de nouveau", a répondu le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2026 en Catalogne, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

"J’aimerais avoir Lewandowski dans mon équipe"

Une sortie dans la lignée de celle qu’il a effectuée samedi dernier après un nul contre la Pologne, toujours en Ligue des nations (2-2). Au micro de TVP Sport, De Jong a évoqué la possible arrivée au Barça de Robert Lewandowski, avec qui il s’est entretenu dans les couloirs du Feyenoord Stadium. "C’est un joueur incroyable, l’un des meilleurs du monde. Bien sûr que j’aimerais avoir Lewandowski dans mon équipe", a-t-il lâché.

Malgré son envie de poursuivre son aventure à Barcelone, l’ancien de l’Ajax Amsterdam (recruté pour 86 millions d’euros à l’été 2019) n’est pas certain d’en avoir l’opportunité. Xavi l’apprécie et souhaiterait le conserver, mais selon La Vanguardia, le club blaugrana aurait besoin d’alléger sa masse salariale et de récupérer des fonds dans l’espoir d’accueillir Lewandowski. Avec une cote estimée à 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, De Jong est le deuxième joueur du Barça avec la plus forte valeur marchande, derrière Pedri (80 millions d’euros). Les dirigeants catalans le lui auraient d'ailleurs récemment rappelé.