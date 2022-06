Mercato: Manchester United aurait fait une offre à Christian Eriksen

Libre de s'engager avec n'importe quelle équipe après avoir passé la deuxième partie de saison à Brentford, Christian Erkisen (30 ans) serait dans le viseur de Manchester United, rapporte The Athletic ce mardi. Les Red Devils auraient même fait une offre au Danois.

Et si Christian Eriksen poursuivait son aventure en Premier League chez l'un des cadors du championnat ? Comme indiqué par The Athletic ce mardi, l'international danois serait dans le viseur de Manchester United. Arrivé à Brentford en janvier dernier après être resté plus de six mois sans jouer à la suite de son grave malaise cardiaque survenu à l’Euro 2021, l’ancien joueur de Tottenham (30 ans) est en fin de contrat et libre de s’engager avec n’importe quelle équipe.

Les Red Devils souhaiteraient donc saisir l’occasion de le recruter gratuitement et lui auraient d’ores et déjà fait une offre de contrat. Si les dirigeants mancuniens feraient toujours de Frenkie de Jong leur priorité pour le prochain mercato, la difficulté de ce dossier les pousserait à assurer le coup avec Eriksen pour renforcer leur milieu de terrain, qui sera orphelin de Paul Pogba la saison prochaine.

Brentford ne perd pas espoir

Brentford n’aurait cependant pas perdu espoir de prolonger l’international danois, même si ce dernier a confié en mai dernier à Viaplay qu’il explorait plusieurs options. "J'ai différentes offres et options, que nous envisageons, puis nous prenons une décision."

Arrivé à la toute fin du mercato hivernal à Brentford, Eriksen a disputé 11 rencontres de Premier League, dont 10 en tant que titulaire (un but, quatre passes décisives). Il a participé au maintien tranquille des Bees, 13es du dernier championnat.