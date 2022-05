Mercato: Pogba aurait refusé Manchester City pour ne pas froisser les supporters

Si Paul Pogba, en fin de contrat, devrait quitter Manchester United, sa future destination reste inconnue. Mais selon les informations du Times, le milieu de terrain français aurait pu rejoindre le club rival, Manchester City.

En 2009, Carlos Tevez agitait l’actualité en Angleterre pour avoir choisi de quitter Manchester United, afin de rejoindre le rival Manchester City. Treize ans plus tard, Paul Pogba (29 ans), en fin de contrat et libre de s'engager avec le club de son choix pour les prochaines saisons, aurait pu suivre la même voie que le buteur argentin, à en croire The Times.

Le journal britannique affirme que le Français s’était mis d’accord sur les conditions personnelles avec le club entrainé par Pep Guardiola. Mais un détail a finalement fait capoter l’affaire. En l’occurrence, la possible hostilité des fans de United à l’encontre de Pogba. Ce qui aurait poussé ce dernier à refuser l’offre de l’actuel leader de Premier League.

Vers un retour à la Juve?

Ce n’est pas la première fois que Manchester City est annoncé comme étant un prétendant pour Pogba. En 2018, Guardiola révélait que le Français avait été proposé au club, tout en partageant son admiration pour le joueur: "Paul Pogba est un footballeur incroyable, un joueur de grande classe."

Le rendez-vous entre les deux hommes n'aura pas non plus lieu en 2022. Même si le média anglais affirme que les Citizens étaient prêts à répondre aux exigences salariales du joueur. Mais ce dernier leur aurait fait savoir que son avenir devrait se situer à l’étranger. Aux dernières nouvelles, les médias étrangers évoquent un possible retour à la Juventus. En ce qui concerne le PSG, RMC Sport a fait savoir que le club de la capitale n'était pas en mesure d'avancer sur le dossier.