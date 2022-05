Mercato: la Juve a bien rencontré les agents de Pogba, mais pas pour évoquer son cas

Si une entrevue a bien eu lieu lundi entre la représentante de Paul Pogba et les dirigeants de la Juventus Turin, le joueur français "n’était en aucun cas le sujet de la rencontre", assure Maurizio Arrivabene, le directeur général de la Vieille Dame.

Sur le départ à Manchester United et dans le viseur de plusieurs cadors européens, Paul Pogba a été annoncé dimanche soir par les médias italiens comme de plus en plus proche de la Juventus Turin. Un rendez-vous a même eu lieu lundi entre la représentante de l’international français (91 sélections, 11 buts) et les dirigeants du club italien, une information que nous vous avions confirmée.

Interrogé sur cette entrevue en marge de Juventus-Lazio (2-2, 37e journée de Serie A), Maurizio Arrivabene, le directeur général de la Vieille Dame, a confirmé que celle-ci avait bien eu lieu… mais infirmé qu’elle ait été organisée au sujet de la venue de Pogba.

"Si nous voulions parler à Pogba, nous devrions d’abord parler à United"

"Pogba est un joueur de Manchester United, donc je respecte son équipe. Les agents de Pogba sont aussi ceux de Kean et Pellegrini et nous nous rencontrons souvent. Pogba n’était en aucun cas le sujet de la rencontre", a-t-il assuré à Sky Sport Italia.

Rafaela Pimenta, qui gère désormais les carrières de nombreux joueurs depuis le décès de Mino Raiola, n’aurait donc pas évoqué un éventuel retour du Mancunien dans le Piémont, si l'on se fie aux dires du dirigeant italien. "Si nous voulions parler à Pogba, nous devrions d’abord parler à United. C’est un gentleman’s agreement entre les équipes", a poursuivi Arrivabene.

Le PSG surveille la situation de Paul Pogba, qui a récemment rejeté la possibilité de rejoindre Manchester City. Mais selon nos informations, le club de la capitale n’est pas encore en mesure d’avancer ses pions. Les champions de France doivent d’abord prendre des décisions sur leur politique sportive avant d’accélérer sur la question du recrutement.