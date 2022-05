Mercato: Mbappé, Pogba, Dembélé… Où en sont les joueurs libres ?

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble se décanter, de nombreuses autres stars sont également en fin de contrat le 30 juin prochain et peuvent toujours s’engager où elles veulent. RMC Sport fait le point sur tous les dossiers chauds du moment.

La date fatidique du 30 juin, traditionnellement utilisée comme date butoir sur les contrats, approche. Alors que la saison touche à sa fin, de nombreux gros poissons sont toujours libres de s’engager où ils veulent et les officialisations devraient pleuvoir dans les prochaines semaines. RMC Sport fait le point sur tous les dossiers chauds.

Kylian Mbappé (23 ans, PSG)

Le feuilleton, débuté l’été dernier, aura duré toute la saison. Mais il n’a jamais été aussi proche de son dénouement. Comme il l’a lui-même indiqué dimanche soir en marge de la cérémonie des Trophées UNFP, Mbappé devrait annoncer sa décision "bien avant" le prochain rassemblement des Bleus, prévu le 28 mai. Dans cette dernière ligne droite, l’option d’une signature au Real Madrid tient plus que jamais la corde. Ce lundi, Marca assure même que l’international français "a dit oui" aux Merengue. Selon le journal espagnol, les derniers doutes ont été dissipés lors de son court séjour à Madrid la semaine passée.

Pogba (29 ans, Manchester United)

C’est presque une certitude: en fin de contrat avec les Reds Devils, où il évolue depuis 2016, Pogba ne devrait pas prolonger l’aventure. Actuellement, la Juventus Turin a de l’avance dans le dossier et l’hypothèse de voir le champion du monde faire un nouvel aller-retour entre Manchester United et le club italien est forte. Un rendez-vous est d’ailleurs prévu ce lundi entre Rafaela Pimenta, la représentante du Français (associée de feu Mino Raiola depuis dix-huit ans), et les dirigeants turinois. Joueur de la Vieille Dame entre 2012 et 2016, Pogba est également pisté par plusieurs cadors européens même s'il a récemment rejeté la possibilité de signer à Manchester City. Le PSG surveille également la situation, mais, selon nos informations, le club de la capitale n’est pas encore en mesure d’avancer ses pions. Les champions de France doivent d’abord prendre des décisions sur leur politique sportive avant d’accélérer sur la question du recrutement.

Ousmane Dembélé (25 ans, FC Barcelone)

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal à cause de l’échec des négociations pour sa prolongation de contrat, Dembélé n’est toujours pas fixé sur son avenir. Mais, depuis janvier, sa situation a bien évolué. Après avoir un temps été mis au placard, l’ancien Rennais est revenu en grâce sur la deuxième partie de saison. Xavi, l’entraîneur du Barça, veut absolument le garder et ce désir de poursuivre l'aventure serait partagé par Dembélé, selon la presse espagnole. Dans ce dossier, le Barça va devoir faire face à la concurrence de grosses écuries. En discussion avec son entourage depuis janvier, le PSG est toujours en course pour faire signer le Français. Comme indiqué par RMC Sport fin avril, les bases d’un futur contrat sont déjà sur la table. Ce dimanche, un intérêt du Bayern Munich a également été révélé par Sky. Dembélé ferait partie de la short-list des dirigeants bavarois - qui risquent de voir partir Lewandowski cet été - pour densifier leur ligne d’attaque.

Alexandre Lacazette (30 ans, Arsenal)

Lacazette reste lié à l’Olympique Lyonnais, son club formateur. Le club rhodanien, qui sort d’une saison bien galère, veut frapper fort en s’attachant gratuitement les services de l’ancien buteur maison, auteur de 129 réalisations en 275 matchs sous le maillot des Gones. Il y a quelques jours, les dirigeants lyonnais ont confirmé cette piste, même si Lacazette souhaite jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine et que l’OL, éliminé de la course aux places européennes en Ligue 1, n’est pas en mesure de satisfaire cette condition. "Mais on continuera jusqu'au bout, tant que ce sera possible. C'est un souhait pour nous", a insisté Vincent Ponsot, directeur du football de l'OL, il y a cinq jours. Ces dernières semaines, son nom a également été associé au Barça, même si cela reste au stade des simples rumeurs.

Boubacar Kamara (22 ans,OM)

Kamara, pur produit de la formation phocéenne, s’éloigne jour après jour de l’OM. A 22 ans, le polyvalent Marseillais est plus que jamais proche d’un départ. L’Olympien n’a pas prolongé et la tendance n’est clairement pas à un accord dans les prochaines semaines. En mars, sur RMC, Pablo Longoria confiait pourtant ne pas avoir baissé les bras. "Je crois que jusqu'au bout, la dernière parole n'est pas dite, avait déclaré le président de l’OM dans Rothen s’enflamme. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités. Sur ce type de cas, je crois que jusqu’au bout il faut avoir de l’espoir." De nombreux clubs sont sur rangs, notamment en Angleterre, mais son avenir reste toujours aussi flou.

Paulo Dybala (28 ans, Juventus Turin)

À l’instar de Mbappé, l’avenir de Dybala, longtemps incertain, semble s’être décanté ces dernières heures. Ce dimanche, l’Argentin a officiellement annoncé qu’il ne prolongera pas avec la Juve en publiant un message d’adieu sur ses réseaux sociaux. Après sept ans chez les Bianconeri et trois saisons à Palerme (2012-2015), Dybala pourrait bien écrire une nouvelle page de son histoire en Italie. Comme rapporté par la Gazzetta Dello Sport au début du mois, il aurait en effet accepté de rejoindre l’Inter Milan à l’issue de la saison.

Luis Suarez (35 ans, Atlético de Madrid)

Il a fait ses adieux au Wanda Metropolitano ce week-end avec une émotion non dissimulée. Après deux saisons avec les Colchoneros, l’ancien Barcelonais ne va pas rempiler dans la capitale espagnole mais, s’il a clamé son amour pour l’Alteti ce dimanche, il n’a toujours pas dit le moindre mort sur son avenir. Ce dernier devrait vraisemblablement s’inscrire du côté des Etats-Unis, en MLS.

Luka Modric (36 ans, Real Madrid)

L’identité du futur club du Ballon d’Or 2018 n’est toujours pas connue. Mais voir le Croate quitter le Real Madrid, qu’il a rejoint il y a dix ans, est hautement improbable. Fin avril, As a même assuré que les dirigeants madrilènes allaient le prolonger jusqu'en 2023, avec une autre année en option en fonction de ses performances. Le milieu 36 ans continue de briller cette saison avec le club merengue, qui lui a promis aussi une reconversion dans la direction sportive à l'issue de sa carrière.