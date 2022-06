"J'ai une image qui est fausse": la grande explication entre Genesio et Rothen sur RMC

Invité de RMC ce mercredi, Bruno Genesio a pu longuement s'expliquer avec Jérôme Rothen. L'entraîneur du Stade Rennais en a profité pour répondre aux critiques et dénoncer l'image de "gentil" coach qu'il peine à comprendre.

La grande explication entre Bruno Genesio et Jérôme Rothen, c’était ce mercredi en direct sur RMC. Invité de l’émission "Rothen s’enflamme", l’entraîneur du Stade Rennais a pu répondre à notre consultant, qui s’est parfois montré très critique avec lui. "Je ne suis pas venu ici pour régler des comptes. Tu es dans une position différente de la mienne. Des choses ont été dites et m’ont heurté", a-t-il dit en préambule.

"L'essence même de ce que je conteste c'est : sur quoi tu t'appuies pour penser que j'ai plus de facilité à entraîner des joueurs de Rennes que des joueurs de Lyon ? Il n’y a pas de fait avéré pour qu’on puisse affirmer ça. C’est juste une image que j’ai. Quand j'ai commencé à l'OL, évidemment que le public et les consultants attendaient certainement un grand nom comme entraîneur. Je peux comprendre que ça surprend. On peut me critiquer sur mes choix ou mes changements, mais ce qui me gêne c'est l'image qui m'a été collée dès le départ sans aucun argument valable, c’est-à-dire ‘Genesio c’est le gentil entraîneur qui est copain avec les joueurs, qui peut gérer des jeunes mais qui ne peut pas gérer des Memphis ou des Nabil (Fekir)’. Pendant trois années j’ai géré ces joueurs", a poursuivi l’ancien coach de l’OL.

"Même quand je faisais des bonnes choses, on n'en parlait pas"

"On a fait la Ligue des champions, la Ligue Europa... On m'a fracassé après l’élimination l'Ajax. Je n’ai pas entendu les mêmes critiques après l'élimination d'un club français contre le Feyenoord... On m'a mis dans une case depuis que je suis devenu entraîneur professionnel. Je suis un gentil, c’est pour ça que ça marche ou pas... C'est ce que je conteste. Je préfère humain que gentil, qui a un côté un peu péjoratif. Parce que je ne me roule pas par terre... On me colle une image. Je suis aussi capable de recadrer, de mettre des joueurs avec des statuts importants sur le banc comme Memphis", a-t-il insisté.

La discussion s'est poursuivie sur les reproches qu'a pu formuler Jérôme Rothen à l'encontre de Bruno Genesio. Ce qui n'a pas toujours été facile à vivre pour le technicien de 55 ans. "Quand tous les soirs vous entendez sur une antenne avec beaucoup d'audience que l'entraîneur est une pipe et qu'il est trop gentil... Chacun est libre d'avoir son ressenti. J'ai une image qui est fausse. Gagner un titre m'aurait peut-être permis de la casser. Je n'ai pas envie de faire le calimero. Mais je conteste les critiques qui ont toujours été négatives. Même quand je faisais des bonnes choses, on n'en parlait pas. Si je gagne dix matchs de suite, vous n'allez pas le dire... Si j'en perds cinq de suite, là vous pouvez parler. Jérôme, tu peux reconnaître que tu as mis du temps à reconnaître que j'étais capable de faire des bonnes choses", a insisté Genesio.

Cette saison, il a guidé les Rouge et Noir vers la quatrième place de la Ligue 1, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa. Il a ainsi retrouvé une cote très intéressante sur le marché des entraîneurs, au point d'être convoité aux quatre coins de l'Europe, comme expliqué par RMC Sport.