Equipe de France: Deschamps se voit encore très longtemps à la tête des Bleus

Après le tirage au sort de la prochaine phase de groupes de la Ligue des nations, Didier Deschamps s’est livré à plusieurs médias. Et en a dit plus sur son avenir avec une phrase laissant entendre qu’il s’imagine sélectionneur des Bleus pendant encore de longues années.

Une petite phrase qui en dit long sur ses intentions à la tête de l’équipe de France ? Le tirage au sort de la Ligue des nations 2022-2023 achevé, Didier Deschamps a livré sa réaction à plusieurs médias. Au-delà de sa satisfaction au sujet du groupe abordable pour les Bleus, le Basque a livré un dernier bilan de l’année 2021. Avec également des projections sur les prochains enjeux des Bleus. En premier lieu la Coupe du monde 2022. En fin de contrat à l’issue de cette compétition, Deschamps sait qu’il ne sera pas prolongé avant le début du Mondial. La suite est plus floue.

Deschamps, 10 ans de plus à la tête des Bleus ?

Mais Deschamps semble avoir livré des indices importants quant à sa volonté de se maintenir à la tête des Bleus au-delà de la Coupe du monde 2022.

"À partir du moment où ma détermination et mon envie sont toujours au maximum, je suis prêt à relever le défi, a-t-il affirmé, notamment à l’AFP. (...) Cela a pu arriver qu'on me sollicite, après le titre de champion du monde par exemple, mais je ne suis pas disponible. Je n'ai pas à ouvrir la porte. Je suis épanoui. Je ne ressens pas d'usure comme sélectionneur. Si je pouvais avoir dix ans de plus de ce que je vis aujourd'hui, ce serait l'idéal. Parce que c'est le très, très haut niveau, c'est tout ce que j'aime. Je sais très bien que ça va s'arrêter un jour, mais en tout cas en 2022, mon téléphone est sur silencieux."

Un Deschamps déterminé à rester à la tête des Bleus mais qui sait son sort déterminé par Noël Le Graët, le président de la FFF : "Aujourd'hui, c'est prévu qu'on se revoie après (le Mondial 2022) et qu'on décide ensemble, même si c'est lui qui aura le dernier mot. Mais ça ne me pose pas de problème. Sincèrement. Je gèrerai les joueurs de la même façon."