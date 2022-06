Mercato: Emmanuel Macron éclaircit son rôle dans la prolongation de Mbappé au PSG

Dans un entretien avec plusieurs titres de presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron a expliqué le rôle qu'il a joué dans la prolongation de Kylian Mbappé au PSG.

Emmanuel Macron a-t-il joué un rôle dans la prolongation de Kylian Mbappé? Dans un entretien avec plusieurs titres de presse quotidiennerégionale,le président de la République a éclairci le débat.

"Je vous rassure, je n'interviens dans aucun transfert. Je suis comme chaque citoyen quand il s'agit de sport, avec une volonté de voir du beau jeu et de soutenir une équipe, en l'espèce l'Olympique de Marseille. J'ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c'est le rôle d'un Président de défendre son pays", a expliqué Emmanuel Macron.

>> Suivez le mercato en direct

"De bons conseils" pour Mbappé

Au micro de BFMTV, en marge d’une conférence de presse exceptionnelle organisée deux jours après l'annonce de sa décision, le champion du monde 2018 avait donné plus de détails sur cette prolongation retentissante. Le crack de Bondy a notamment indiqué avoir appelé Emmanuel Macron au moment où il a pris sa décision.

"Oui, je l’ai prévenu, a indiqué Mbappé. Il m’a dit qu’il était très content, que c’était une bonne nouvelle pour le pays et que c’était quelque chose de très bien. Il n’y a pas eu qu’un coup de fil. C'est un paramètre parmi d'autres, j'ai beaucoup de respect pour lui mais je ne prends pas la décision parce qu’il me dit de rester, même si c’est un paramètre parmi d’autres. Il m'a donné de bons conseils. Aujourd’hui quand t’es une figure nationale tu as des droits mais aussi des devoirs. Il ne faut pas reculer, j’ai toujours voulu des responsabilités, ce n’est pas maintenant que j’en ai qu’il faut reculer."