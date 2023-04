Mercato: pour recruter Bellingham, le Real mise sur la même stratégie que pour Tchouaméni

Afin de devancer la concurrence, le Real Madrid souhaiterait réitérer sur le dossier Jude Bellingham le mouvement qui lui a permis de recruter Aurélien Tchouaméni l'été dernier.

À quoi bon changer une technique qui a déjà fait ses preuves? Selon les informations de Marca, le Real Madrid devrait employer les mêmes moyens pour tenter de recruter Jude Bellingham cet été que ceux qui lui ont permis de prendre Aurélien Tchouaméni au nez et à la barbe de la concurrence, lors du dernier mercato estival.

Le champion d'Espagne et d'Europe en titre va déjà entreprendre les grandes manoeuvres. Dans les prochains jours, des dirigeants du club vont se rendre à Dortmund et rencontrer le milieu de terrain, dans le but de le convaincre de porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine, plutôt que celui de Liverpool ou de Manchester City, les deux autres clubs qui surveillent la situation de l'Anglais de 19 ans. C'est de cette manière que les Merengues avaient dompté les Reds et Chelsea, l'été dernier, pour arracher Aurélien Tchouaméni à l'AS Monaco, contre 80 millions d'euros.

Le Borussia Dortmund réclame 150 millions d'euros

Reste néanmoins que l'actuel leader de Bundesliga compte bien rentabiliser l'éventuel transfert du joueur qu'il a recruté trois ans plus tôt à Birmingham, en Championship (D2 anglaise). Le BVB souhaiterait ainsi en tirer pas moins de 150 millions d'euros, un prix à ce jour bien trop élevé pour le demi-finaliste de la Ligue des champions.

Avec Eduardo Camavinga (20 ans) en 2021, puis Aurélien Tchouaméni (23 ans) en 2022, le Real pourrait donc continuer le rajeunissement de son entrejeu avec la potentielle arrivée de Jude Bellingham (19 ans). Toni Kroos a soufflé ses 33 bougies début janvier tandis que Luka Modric va sur ses 38 printemps.