Mercato: Tchouameni au Real Madrid, c'est officiel !

Comme attendu et annoncé par RMC Sport depuis plusieurs semaines, Aurélien Tchouameni s’est officiellement engagé avec le Real Madrid ce samedi. La transaction est estimée à plus de 100 millions d’euros, bonus compris.

Il ne manquait plus que l’officialisation. C’est désormais chose faite. Aurélien Tchouameni va bel et bien porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine, a annoncé le club espagnol ce samedi. Un accord entre le milieu international français de 22 ans et Los Blancos était trouvé depuis plusieurs jours. Il s’engage pour six ans et sera présenté mardi à la presse.

Comme indiqué par RMC Sport en début de semaine, le Real Madrid va potentiellement débourser 116 millions d'euros pour s’attacher les services du joueur formé aux Girondins de Bordeaux. Le deal comprend 80 millions d'euros en indemnité fixe, ainsi que 20 en variables, selon nos informations. Ce bonus est composé de 10 millions d'euros activables sans trop de difficultés, le reste étant plus compliqué à déclencher.

Recruté 18 millions d'euros par Monaco en janvier 2020

La facture est gonflée par une taxe à 19% dont le Real doit s'acquitter. Cet impôt est réclamé par l'État espagnol, car Monaco est considéré comme un paradis fiscal. Et c'est d'ailleurs pour l'amortir que le contrat de Tchouameni porte sur une durée de six ans, et non cinq comme attendu.

Aurélien Tchouameni, devenu international français en septembre 2021, a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues avec le club du Rocher cette saison. Au-delà de ses cinq buts et trois passes décisives, il s’est distingué par son volume de jeu au milieu de terrain. il avait rejoint la Principauté en janvier 2020 contre 18 millions d’euros.