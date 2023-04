Mercato: vers une bataille entre deux géants pour Bellingham

Le nombre de prétendants pour le transfert de Jude Bellingham cet été se réduit selon la presse anglaise. Seuls Manchester City et le Real Madrid seraient encore dans la course, en raison du prix très élevé fixé par le Borussia Dortmund: 150 millions d'euros. Un tarif prohibitif pour Liverpool.

A prix d'or. A 19 ans, le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham devrait incarner transfert XXL de l'été. Mais la liste de clubs souhaitant s'attacher les services de l'international anglais (24 sélections, 1 but) se serait réduite au fil des semaines pour ne garder, selon certaines sources, que deux clubs: Manchester City et le Real Madrid. Selon le journaliste spécialiste du mercato, Liverpool aurait été échaudé par le prix réclamé par le club anglais.

150 millions réclamés par Dortmund

Il faut dire que les dirigeants du BVB demandent 150 millions d'euros pour sa pépite. Une somme que les Reds préféreraient investir dans plusieurs joueurs, le club voulant reconstruire son effectif après une saison 2022-23 compliquée. Les médias anglais assurent qu'il ne reste aujourd'hui que deux clubs capables de débourser une telle somme et interessés par le milieu de terrain: le Real Madrid et Manchester City. Avec une possible entrée de Manchester United dans la bataille, selon le résultat de la vente du club.

Le journal espagnol AS assure cependant que le Real Madrid ne souhaite pas jouer le jeu de la surenchère et qu'il ne veut pas franchir la barre des 100 millions d'euros. Une limite fixée en raison des coûts annexes qui s'ajouteraient à la signature de Jude Bellingham: de hautes commissions pour ses agents ainsi qu'en salaire conséquent. De plus, il demanderait un contrat de six ans.

"D'autres clubs peuvent faire plus que nous"

Pour autant le Real Madrid aurait déjà établi les premiers contacts avec le joueur, toujours selon AS. Un émissaire du club se serait rendu à Dortmund pour rencontrer Jude Bellingam et tracer les grandes lignes de la négociation. Le club madrilène espère peser grâce à des arguments sportifs, ne pouvant rivaliser avec Manchester City sur le plan financier: la solidité du projet, la place importante faite aux jeunes talents dans l'effectif, les récents succès en Ligue des champions, l'équilibre avec des joueurs d'expérience afin de progresser... Une tactique déjà utilisée pour les recrutements de Vinicius, Rodrygo, Camavinga et Tchouameni.

Manchester City serait aussi toujours dans la course et ne serait pas freiné par l'aspect financier. Contrairement à Liverpool. En conférence de presse ce vendredi, Jürgen Klopp a admis qu'il était inenvisageable de voir l'international anglais débarquer du côté de la Mersey l'été prochain: "Les prix changent avec le temps. Nous devons prendre des décisions pour le club. Nous ne pouvons pas être en colère si nous n'obtenons pas quelqu'un. Nous devons faire le tri. Ce n'est pas drôle de voir les autres équipes se renforcer, mais c'est la vie. Nous devons faire avec. D'autres clubs peuvent faire plus que nous dans certaines situations [dépenser de l'argent]. C'est évident."