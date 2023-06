Mercato: pourquoi l'OM peine à trouver un "grand" entraîneur selon Larqué

Jean-Michel Larqué estime que l’OM peine à dénicher le successeur d’Igor Tudor en raison de ses changements trop récurrents ces dernières années. Notre consultant pense que cette instabilité fait fuir les grands entraîneurs. Un constat que ne partage pas Eric Di Meco.

Après l’échec des négociations avec Marcelo Gallardo, et la fermeté du LOSC concernant Paulo Fonseca, l’OM n’a toujours pas trouvé son nouvel entraîneur pour entamer la saison 2023-2024. Le club phocéen avance désormais sur la piste de l’Espagnol Marcelino, libre depuis son départ de l’Athletic Bilbao l’an passé. Une situation observée de près par notre consultant Jean-Michel Larqué, qui a une explication sur les difficultés de Marseille à attirer un coach de renom.

"Depuis des années, l’OM a changé de propriétaire et a souvent changé d’entraîneur, a-t-il rappelé ce lundi dans Rothen s’enflamme sur RMC. Depuis Didier Deschamps, ils sont dix ou onze à s’être succédés et ça fait dix ans que Didier Deschamps n’est plus l’entraîneur. En moyenne, l’espérance de vie d’un entraîneur, c’est un an. Un entraîneur de qualité, c’est aussi un entraîneur qui a des joueurs de qualité. Hors depuis quelques saisons, les grands joueurs ne sont pas légion. Alors oui, on fait des coups à l’OM. On prend Alexis Sanchez pendant une saison. Il ne faut pas oublier qu’il était plutôt remplaçant les trois années précédentes dans les clubs où il était, mais peu importe, il a fait le taf. Mais d’une manière générale, le recrutement a été dispendieux, puisque l’année dernière, il y a eu neuf ou dix joueurs qui sont arrivés..."

Larqué: "Les départs de Sampaoli et Tudor, ce n'est pas un hasard"

"Les grands entraîneurs ne sont pas attirés par l’Olympique de Marseille parce qu’ils ne savent pas quelle est la véritable politique et la véritable ambition du propriétaire actuel (Frank McCourt, ndlr), a appuyé Larqué. Longoria a beau se démener, il a beau être malin, le système D a ses limites. Des entraîneurs qui veulent venir à l’OM, il y en a pleins. Mais des grands entraîneurs… Je pense qu’aujourd’hui l’Olympique de Marseille est en train de payer l’instabilité de son effectif et de ses entraîneurs. Ce n’est pas par hasard si depuis quelques temps Sampaoli s’en va comme ça sans rien dire, si Tudor démissionne du jour au lendemain… Je pense qu’il se passe quelque chose à l’Olympique de Marseille qu’on ne maîtrise pas, mais les entraîneurs sollicités se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond."

Di Méco: "L’OM tente de trouver la meilleure formule"

Un constat que ne partage pas Eric Di Meco. L'ancien défenseur marseillais l’a fait savoir à Larqué en endossant le rôle d’avocat de l’OM durant l'émission: "Jean-Michel nous dit que le club n’est pas attractif alors qu’il nous dit que dix entraîneurs sont venus en dix ans, avec des Villas-Boas, des Sampaoli. Il faut juger ce qu’il se passe ces dernières années. Lorsque tous les ans, tu as un entraîneur qui te met une carotte et que tu arrives à trouver malgré tout un entraîneur d’un très bon niveau, voire certains qui ont été des références, je suis étonné de cet argument..."

"On attaque l’OM juste parce qu’à quinze jours de la reprise, le président est en train d’essayer de trouver la meilleure formule pour faire venir un entraîneur dans un club qui n’est plus un grand d’Europe. Du coup, il y a des contraintes, financières, sportives, données par le propriétaire, qui a perdu son entraîneur chaque année ces derniers temps. Pour les entraîneurs qui viennent, ce club sert souvent de tremplin. Donc on reproche à un président de prendre son temps pour faire le bon choix? Je ne comprends pas. Je veux bien qu’on fasse le procès de l’OM quand ils auront fait le choix et qu’on l’aura vu. Moi, je reste persuadé qu’il y a trois ou quatre choix, comme dans tous les clubs".