Mercato: pas de bras de fer pour aller à l'OM, Paulo Fonseca parti pour rester à Lille

Selon nos informations, Paulo Fonseca devrait bien rester l'entraîneur de Lille la saison prochaine, malgré une cour assidue de la part de l'OM. Le technicien portugais n'ira pas au bras de fer avec le club nordiste.

Paulo Fonseca et la direction de Lille ont échangé ce dimanche. Le Portugais a pris acte de la décision de son président, Olivier Létang, qui a communiqué hier l’intention de le maintenir en poste. "Je peux réaffirmer que Paulo sera l’entraîneur du LOSC l’année prochaine, a assuré le dirigeant. Nous sommes très fiers qu’il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du LOSC. (...) Paulo est bien au LOSC et avec lui nous espérons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés."

Première saison réussie dans le Nord

Le président lillois avait également adressé un petit tacle indirect à Marseille. "Il a eu l’honnêteté de m’informer rapidement des intérêts de certains clubs pour lui. J’aurais aimé que ces clubs en fassent de même mais la priorité du jour est de rassurer nos supporters sur la stabilité de notre projet et de notre staff." Et de le répéter: "Paulo est bien au LOSC et avec lui nous espérons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés."

Sauf retournement de situation, Fonseca devrait donc rester à Lille. L’ancien entraiîneur de la Roma était devenu la priorité de l’OM. Nul doute que le mercato sera un sujet de discussion entre le technicien et la direction lilloise comme c’était déjà le cas lors du dernier mercato, ce qui avait provoqué des tensions en interne.

Sous contrat avec Lille jusqu'en 2024, l'ancien entraîneur de la Roma a réussi sa première saison sur le banc des Dogues, en terminant 5e de Ligue 1. Une place qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conference.