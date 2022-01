Mercato: pourquoi l'OM va recruter Bakambu

Libre depuis la fin de son aventure en Chine, et très apprécié par Pablo Longoria, le buteur congolais Cédric Bakambu devrait bientôt s'engager en faveur de l'OM. Il s'agit d'une opportunité de marché pour le club phocéen.

Pablo Longoria l’adorait déjà quand il évoluait à Sochaux (2010-2014). Huit ans après l’avoir quitté, Cédric Bakambu est bien parti pour retrouver le championnat de France, du côté de Marseille. Comme annoncé mardi par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, l’international congolais (30 sélections) devrait s’engager cet hiver en faveur de l’OM, actuel troisième de Ligue 1 (avec un match en moins). Pour le club phocéen, il s’agit clairement d’une opportunité de marché.

Du haut de ses 30 ans, Bakambu présente l’avantage d’être libre depuis la fin de son aventure en Chine avec le Beijing Guoan. Le gros point négatif, c’est que son dernier match en club remonte au mois d’août. Même s’il a joué six matchs avec sa sélection en septembre-octobre-novembre, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde, il pourrait avoir besoin d’un peu de temps pour retrouver son meilleur niveau. Mais sa capacité d’adaptation est un avantage évident.

Il peut évoluer à plusieurs postes

Capable d’évoluer à trois postes offensifs différents, dans l’axe ou dans un couloir, Bakambu a en théorie le profil et les qualités pour s’adapter au schéma si particulier de Jorge Sampaoli. "Avec Bakambu, Marseille montre son attractivité, estime notre consultant RMC Sport Jérôme Rothen. C’est un joueur qui a explosé à Villarreal (47 buts en 105 matchs entre 2015 et 2018) et on se souvient que le FC Barcelone avait pensé à le recruter. Il a marqué les esprits en Espagne. Par contre, il a passé trois ans dans un championnat qui n’est pas le meilleur au monde."

"A lui de se réhabituer à un championnat qui n’est pas facile pour les attaquants, ajoute Rothen. La pression est aussi particulière à Marseille pour les buteurs. Les gens vont attendre qu’il fasse tourner le compteur. Il n’a pas encore connu cette pression, même si Villarreal est un très bon club. Il sait qu’il devra tout de suite marquer les esprits."