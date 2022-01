OM: Larguet explique comment ça se passe au quotidien avec Sampaoli pour les jeunes

Nasser Larguet a répondu aux questions de RMC Sport dans le podcast Scouting ce mercredi. Le directeur du centre de formation de l’OM est notamment revenu sur son travail au quotidien avec Jorge Sampaoli afin de favoriser les jeunes formés au club.

Ephémère coach intérimaire de l’OM après le départ d’André Villas-Boas et avant l’arrivée de Jorge Sampaoli en 2021, Nasser Larguet a depuis retrouvé son poste à la formation marseillaise. Directeur du centre de formation du club phocéen, le technicien doit y gérer le développer des jeunes pousses. Dans l’idéal, plusieurs d’entre eux pourraient être amenés à intégrer l’équipe première comme Samir Nasri a su le faire par le passé ou plus récemment Boubacar Kamara.

Invité exceptionnel du podcast Scouting de RMC Sport, Nasser Larguet s’y est confié sur ses relations et sa collaboration avec le groupe pro.

"Les relations avec Jorge Sampaoli et son staff sont vraiment très très bonnes, avance le Franco-Marocain de 63 ans. La preuve, il nous permet d’envoyer très régulièrement des jeunes du centre de formation. Cela leur permet de voir un petit peu ce qu’est le monde professionnel en termes techniques, en termes tactiques, en termes physiques, en termes de rythme et en termes d’engagement. C’est quelque chose de réel."

Sampaoli demande "entre trois et dix joueurs" pour les entraînements

Capable de repérer les joueurs prometteurs, Nasser Larguet n’hésite donc pas à glisser leurs noms à Jorge Sampaoli. Le centre de formation dispose même d’un atout majeur grâce à la présence de Jacques Abardonado dans le staff phocéen.

>>> retrouvez tous les épisodes du podcast Scouting

"Pratiquement toute la semaine, il nous demande entre trois et dix joueurs pour venir à l’entraînement des professionnels, estime encore Nasser Larguet. Après pour le choix…On a un relais qui est très intéressant pour nous c’est Pancho Abardonado. Il est adjoint des professionnels et a fait toute sa carrière de formateur à l’Olympique de Marseille. Il y a vraiment de très bonnes relations. Quand ils nous demandent des joueurs on leur donne notre avis."

Larguet: "Sampaoli adhère à notre discours"

Heureux de cette belle collaboration et des échanges avec le groupe professionnel, l’invité de Scouting rappelle néanmoins que Jorge Sampaoli a le dernier mot et reste seul décisionnaire vis-à-vis de l’utilisation des jeunes dans son effectif, pour les entraînements voire pour d’éventuels bouts de match avec l’OM en Ligue 1 ou en Coupe de France.

"Le choix définitif revient au coach de l’équipe première, assure Nasser Larguet. C’est tout à fait normal de respecter le choix du coach. Mais c’est vrai que l’on donne notre avis et c’est écouté quand il y a un joueur. Quand on nous demande un joueur en particulier et que l’on dit qu’il n’est pas encore prêt et que l’on envoie un autre joueur, Jorge Sampaoli adhère à notre discours. Nos relations sont vraiment très professionnelles et très cordiales."