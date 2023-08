Mercato: pourquoi la tension est montée d'un cran entre Kolo Muani et Francfort

Randal Kolo Muani a refusé d'aller s'entraîner avec son équipe de Francfort ce mercredi matin. L'attaquant de 24 ans souhaite rejoindre le PSG et en a plusieurs fois informé sa direction. Il estime que la direction sportive n'a pas eu un discours franc avec lui.

Il a franchi une étape dans l'agacement. Ce mercredi matin, comme indiqué par RMC Sport, Randal Kolo Muani a décidé de ne pas se rendre à l'entraînement de l'Eintracht Francfort, à la veille du barrage retour de Ligue Europa Conférence contre Sofia. En apprenant qu'il ne participerait pas au match, l'attaquant a d'ailleurs rejoint Paris, dans l'espoir de voir son transfert au PSG se concrétiser d'ici la fermeture du mercato vendredi.

>> Toute l'actu du mercato en direct

La tension est donc montée d'un cran. Randal Kolo Muani n'a jamais caché ses intentions à sa direction. Comme révélé par RMC Sport, l'ancien joueur de Nantes a informé ses dirigeants début août de sa volonté d'être transféré au PSG. RKM est tombé d'accord avec le club parisien le 19 août et attend depuis que Paris et Francfort trouvent un terrain d'entente pour une indemnité de transfert.

Les promesses de la direction sportive

La semaine passée, Randal Kolo Muani a rencontré Markus Krösche, directeur sportif de l'Eintracht. Ce dernier a confirmé au joueur avoir reçu une offre du PSG et lui a demandé s'il voulait aller à Paris. Ce à quoi le joueur a répondu qu'il voulait aller au PSG et seulement au PSG. RKM avait d'ailleurs fait l'objet d'intérêts d'autres clubs avant mais il ne s'était jamais vraiment positionné. Il ne veut que Paris. Markus Krösche l'a rassuré: comprenant la position de Kolo Muani, le directeur sportif l'a rassuré en disant que son transfert serait bouclé prochainement. Une promesse accompagnée d'un positionnement du club allemand pour Hugo Ekitike pour remplacer Kolo Muani. Le buteur des Bleus a alors fait tout son possible pour etre performant avec Francfort ce debut de saison : 3 buts en 4 matchs toutes compétitions confondues.

Sauf que le mercato se termine vendredi et que le transfert est loin d'être bouclé: comme indiqué par RMC Sport, les discussions tournent au ralenti ces dernières heures. La dernière offre du PSG (70 millions d'euros + bonus) a été refusée par Francfort, qui réclame une somme proche de 100 millions d'euros. Randal Kolo Muani considère que la direction sportive ne tient pas parole et affiche un double discours. Le joueur commence à s'inquiéter du délai qui se raccourcit et des positions éloignées entre les deux clubs. Pour l'instant, Francfort se montre inflexible. De son côté, le PSG n'ira pas jusqu'à 100 millions d'euros.

C'est dans ce contexte que Randal Kolo Muani a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement ce mercredi matin.