Mercato: pourquoi un éventuel retour de Messi au Barça dépend de la Liga

Le clap de fin se rapproche un peu plus pour Lionel Messi avec le PSG. Champion de France pour la deuxième fois ce samedi, l'Argentin ne sait toujours pas quel sera son prochain club. Selon la presse catalane, le Barça met tout en oeuvre pour un retour. Mais la ligue espagnole reste un sérieux obstacle.

Le compte à rebours est plus que jamais lancé. Décisif lors du match nul contre Strasbourg (1-1) en inscrivant son 16e but de la saison en Ligue 1, Lionel Messi a gagné, ce samedi, son deuxième et dernier titre de champion de France avec le PSG. Il ne lui reste plus qu'un seul match sous les couleurs parisiennes avant de quitter la capitale. Mais son prochain club n'est toujours pas connu pour autant.

Selon Mundo Deportivo, Lionel Messi ainsi que son père sont au courant des plans du FC Barcelone pour faire revenir la star argentine cet été. Le quotidien catalan précise que les discussions portent sur un contrat de deux ans et que l'optimisme, même s'il est modéré compe tenu de l'offre astronomique émise par Al-Hilal, est de mise du côté de la Catalogne. Problème: les dirigeants du club blaugrana doivent encore attendre l'aval de la Liga sur le plan de faisabilité présenté mais comptent bien aller au bout de ce dossier. Si les rencontres auraient démarré fin février entre Joan Laporta, président du Barça, et Jorge Messi, père du joueur, l'accord ne serait pas encore total selon Mundo Deportivo avec notamment un désaccord sur les droits commerciaux.

Xavi sait où jouera Messi

Le FC Barcelone attend l'accord de la Liga et espère avoir un retour de la ligue espagnole à ce sujet d'ici les deux prochaines semaines. Mais une fois que la Liga aura donné son accord, Mundo Deportivo précise que le Barça enregistrera dans un premier temps les nouveaux contrats de Ronald Araujo et Gavi, avant d'enclencher ensuite le processus pour la signature de Lionel Messi et enfin un nouveau milieu de terrain. Le média catalan ajoute que l'entraîneur du Barça, Xavi, sait parfaitement comment intégrer son ancien coéquipier. Le coach blaugrana prévoit d'incorporer le septuple Ballon d'or entre les lignes et davantage comme un quatrième milieu de terrain en tant que l'électron libre derrière la ligne d'attaque.

En attendant l'éventuel retour de Lionel Messi qui fait saliver toute la Catalogne, le FC Barcelone prépare une cérémonie d'adieu pour deux amis de longue date de l'Argentin, Sergio Busquets et Jordi Alba. Le premier est notamment visé par Al-Hilal qui rêve de l'associer à Messi, affaire à suivre...