Mercato: QSI, propriétaire du PSG, a exploré la piste pour acheter Malaga

Déjà propriétaire du PSG, Qatar Sports Investments serait intéressé par le rachat de Malaga, club espagnol de deuxième division, annonce la presse espagnole. Mais selon nos informations, rien n'est encore avancé.

Après le PSG et Braga, QSI vers le football espagnol ? Selon les informations de Cope, Qatar Sports Investments, propriétaire du club de la capitale depuis 2011, serait en négociation pour racheter le club de Malaga, actuellement 20e de deuxième division. Afin d'acquérir 51% du club, Tamim ben Hamad Al Thani, l'Émir du Qatar, devra débourser 9 millions d'euros.

Mais selon nos informations, QSI cherche à diversifier considérablement ses investissements cette année, parallèlement à ses récents investissements à Braga et dans le Padel. Malaga est un club qu'il a exploré. Mais c'est tout à ce stade, rien n'est avancé. C’est juste exploratoire. Et de nombreux autres clubs et sports sont à l'étude.

QSI détient près de 22% de Braga

Depuis octobre dernier, Qatar Sport Investments, à l'origine de plusieurs marques et entreprises sportives de premier plan au niveau mondial, a annoncé la signature d'un accord d'achat d'actions avec Olivedesportos pour l'acquisition de 21,67% du capital social du Sporting Club de Braga, actuel 3e du championnat du Portugal et qui a vendu Vitinha à l'OM.

L'arrivée de QSI est vue d'un bon oeil par Antonio Salvador, le président du club portugais. Cela pourrait "accélérer" la croissance et "l'expansion" des Minhotos. "L'expérience extraordinaire de Qatar Sports Investments - avec son expertise mondiale, sa clairvoyance et son palmarès de résultats extraordinaires dans le sport et les affaires - apportera une valeur énorme et nous aidera à réaliser nos plans ambitieux", avait-il expliqué lors de l'officialisation de l'opération.