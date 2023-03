EN DIRECT - Mercato: Bellingham priorité du Real cet été ?

Arrivé à Newcastle en janvier 2022 en provenance de Lyon, Bruno Guimaraes s'épanouit en Angleterre. A tel point que son entraîneur Eddie Howe voudrait que le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2026, reste au club.

"C'est un joueur important, unique. Vous n'allez pas trouvé de joueurs comme lui avec la façon dont il reçoit le ballon, sa technique et sa bonne vision pour les passes. Il ne fera que s'améliorer et son attitude est excellente. Il a beaucoup de qualités et c'est mon désir de le voir rester ici longtemps", a-t-il expliqué ce week-end. Plusieurs médias anglais, dont Sky Sports, rapportent qu'un nouveau contrat est à l'étude pour le joueur de 25 ans.