Premier League: le Qatar va bien faire une énorme offre pour racheter Manchester United

Ce vendredi, le Qatar va transmettre une offre proche des 4,5 milliards d’euros pour racheter Manchester United. Elle sera émise par des fonds privés qataris. QSI, le propriétaire du PSG, n'est pas impliqué dans ce dossier

Le Qatar va passer à l'attaque. Comme annoncé par RMC Sport depuis plusieurs jours, l'Emirat va bien transmettre une offre proche des 4,5 milliards d'euros pour racheter Manchester United ce vendredi. Cette offre sera réceptionnée par la banque "Raine" avant 22h heure française, 17h heure de New York vendredi. Elle sera émise par des fonds privés qataris, en aucun cas QSI, le propriétaire du PSG, n'est impliqué dans ce dossier. L'émetteur de l'offre est étroitement lié à l'Émirat. Les proches du dossier répètent que ce n'est pas QIA qui va formuler une offre ce vendredi.

Le Qatar évite de faire un rapprochement avec les propriétaires du PSG

Même dans sa communication en off, le Qatar évite de faire un rapprochement avec les propriétaires du PSG afin de respecter les règles de la FIFA. Dans les prochains jours, le processus de mise en concurrence des offres va s'ouvrir. Ce vendredi, la remise des offres est assez simpliste, le document doit seulement contenir le montant et les garanties afin de s'offrir le club anglais. Les propriétaires actuels de Manchester attendent plus de cinq milliards d'euros pour cette vente.

Depuis plusieurs heures, des proches du dossier mettent en avant les avantages de réaliser une offre pour acheter le club anglais. Une marque mondialement connue, un "big" club de Premier League, des revenus des droits TV importants et l'acquisition du stade d'Old Trafford. Un dernier point qui pourrait rappeler quelques souvenirs récents aux fans parisiens, concernant l'avenir du PSG au Parc des Princes.