Mercato: quand Fenerbahçe envoie l’argent d’un transfert à... un concessionnaire automobile

Alors qu’il obtient le transfert de Miha Zajc depuis Empoli, en 2019, Fenerbahçe se trompe de destinataire et envoie l’argent de la transaction à un concessionnaire automobile néerlandais.

Une histoire de fous, et on la doit au journal Marca. Au cœur de cet imbroglio surprenant, un joueur. Il s’appelle Miha Zajc. En passe d’être transféré à Fenerbahçe début 2019, le milieu de terrain slovène ne le sait pas encore, mais il va être l’un des protagonistes de l’une des histoires les plus rocambolesques de cette fenêtre hivernale du marché des transferts. Négocié pour environ 3,5 millions d’euros entre Empoli et le Fener, Miha Zajc sait qu’il va partir, l’affaire est entendue, les tractations se déroulent tout à fait normalement, raconte Marca.

Fenerbahçe sort vainqueur d'une bataille judiciaire

Les deux clubs s’entendent sur un paiement différé qui doit arriver sur les comptes du club italien en septembre 2020. Las, l’argent n’arrivera jamais jamais au club italien d’Empoli. Le destinataire des 831.000 euros attendus se trouve être un concessionnaire automobile néerlandais de Doetinchem, tout heureux d’être le propriétaire d’un tel pactole. Empoli réclame évidemment ce qui lui est dû, et Fenerbahçe exige du concessionnaire qu’il leur remette la somme qui ne lui était pas destinée, à l’origine.

Face au refus de ce dernier, les Turcs ont rapidement engagé une procédure judiciaire, dont le dénouement est connu depuis peu. Le tribunal de Gelderland (Pays-Bas) a tranché en faveur de Fenerbahçe et le concessionnaire doit envoyer l'argent qui n'a jamais été le sien au club turc, lequel devra à son tour l'envoyer, cette fois à Empoli.