Mercato en direct: le Barça va rapidement devoir négocier avec Depay

Encore plusieurs mois avant l'ouverture du mercato hivernal en janvier prochain. Mais cela n'empêche pas les clubs de s'activer. Du côté de la Catalogne et du Barça, on s'inquiète toujours de ne pas avoir réussi à trouver un accord pour la prolongation de Ousmane Dembélé.

En France, le Sporting Club de Bastia devrait bientôt prendre une décision et acter l'arrivée d'un nouvel entraîneur en L2. Selon les informations de RMC sport, Pascal Dupraz et Regis Brouard sont les deux hommes encore en course pour le poste.