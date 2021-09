Mercato: Martial pour remplacer Haaland à Dortmund ?

Anthony Martial, relégué sur le banc de touche à Manchester United, pourrait quitter le club lors du prochain mercato. Selon le Daily Mail, le Borussia Dortmund songerait à l’international français pour succéder à Erling Haaland.

Anthony Martial à Dortmund l’été prochain ? Selon les informations de la presse anglaise, le club de Ruhr fait de l’attaquant sa priorité pour prendre la place de Erling Haaland, annoncé dans les plus grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore Chelsea.

Pour le moment, l’opération est jugée trop chère par les dirigeants allemands. Pour rappel, Manchester United a déboursé plus de 80 millions d’euros pour recruter Anthony Martial, qui appartenait à l’AS Monaco. Son imposant salaire poserait également problème.

Anthony Martial, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Reds Devils, n’entre plus dans les plans d'Ole Gunnar Solskjær depuis le retour de Cristiano Ronaldo. L’international français a disputé six matchs depuis le début de saison et n’a pas inscrit le moindre but.

Haaland, un début de saison canon

Erling Haaland, 21 ans, ne cesse d’impressionner en ce début de saison. Le Norvégien a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises en sept rencontres de championnat. En Ligue des Champions, il a également marqué lors de la victoire, 2-1, sur la pelouse de Besiktas.

Le Borussia Dortmund pointe à la quatrième place de la Bundesliga avec 12 points après six journées grâce notamment à son attaquant. Ce dernier est d’ailleurs annoncé dans les plus grands clubs européens dès l’été prochain et sera l’attraction du prochain mercato estival.



En attendant, les deux hommes disputent la Ligue des champions cette semaine. Anthony Martial et Manchester United reçoivent Villarreal (mercredi 21h), pour un remake de la dernière finale de Ligue Europa. De son côté, Erling Haaland et ses coéquipiers se déplacent sur la pelouse du Sporting Portugal (mardi 21h).



