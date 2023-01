Mercato: qui est Ivan Ilic, la probable future recrue de l'OM ?

L’OM est tout proche de conclure le futur transfert d’Ivan Ilic. Le milieu de terrain de l’Hellas Vérone devrait terminer la saison en Italie, avant de traverser les Alpes l’été prochain pour rejoindre Marseille. A 21 ans, l’international serbe, qui évoluait sous les ordres d’Igor Tudor la saison passée, affiche un potentiel très prometteur.

Le mercato hivernal est toujours en cours, mais l’OM prépare déjà celui de l’été prochain. Le club phocéen est sur le point de conclure le futur transfert d’Ivan Ilic. Un dossier géré en toute discrétion par le président Pablo Longoria et ses équipes. Même si rien n’est encore signé, le milieu de terrain de l’Hellas Vérone devrait s’engager avec Marseille pour l’exercice 2023-2024. Un accord a été trouvé pour que le joueur de 21 ans termine la saison en Italie, avant de traverser les Alpes dans quelques mois pour parapher un contrat jusqu’en 2028.

Sur la Canebière, Ivan Ilic devrait retrouver Igor Tudor, son ancien mentor à Vérone. Le coach croate en avait fait l’un de ses hommes forts en Vénétie, avec 34 apparitions ponctuées de 2 buts et 5 passes décisives la saison passée (toutes compétitions confondues). Réputé pour son aisance technique, le n°14 de l’Hellas occupe un poste de milieu central, mais il est aussi capable d’évoluer comme relayeur ou dans un registre plus défensif.

Conservation de balle, dribbles courts et ouvertures précises

Très facile dans les petits espaces, Ilic se distingue par sa faculté à conserver le ballon entouré de plusieurs adversaires, son habileté dans les dribbles courts, ses feintes, son coup d’œil et ses déviations en une touche. L’homonyme d’un pianiste américain d’origine serbe (de treize ans son aîné) est également adepte des ouvertures précises et des grosses frappes. Capable de casser les lignes et d’allonger le jeu, il peut aussi tirer les coups de pieds arrêtés.

Avec ses nombreux tatouages, dont un énorme qui lui recouvre le dos et représente un visage aux traits féminins dans une gueule de tigre, Ivan Ilic sait s’imposer sur le pré. Après avoir débuté au FK Real Nis, le club de sa ville natale (au sud-est de la Serbie), il a rejoint l’Etoile Rouge de Belgrade pour parfaire sa formation.

Manchester City l’a recruté à l’âge de 16 ans

Manchester City n’a pas hésité à débourser 2,5 millions d’euros pour le faire venir en Angleterre à l’âge de 16 ans, en juillet 2017. Mais le prometteur milieu de terrain, prêté à trois reprises (Etoile Rouge de Belgrade, FK Zemun, NAC Breda), n’a finalement jamais eu sa chance chez les Skyblues, avec lesquels il n’a pas joué la moindre minute. L’Hellas Vérone a d’abord obtenu son prêt durant une saison, avant de le recruter définitivement à l’été 2021 pour 7,5 millions d’euros.

Ses bonnes performances lui ont ouvert les portes de l’équipe de Serbie. Après avoir fêté sa première sélection en juin 2021, lors d’un amical contre la Jamaïque (1-1), Ivan Ilic a été convoqué par Dragan Stojkovic pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le joueur de Vérone a disputé une demi-heure du premier match face au Brésil (0-2), avant de rester sur le banc contre le Cameroun (3-3) et la Suisse (2-3). Les Aigles ont finalement été sortis dès la phase de poules, en terminant derniers du groupe G.

Une cote estimée à 13 millions d’euros

Lié jusqu’en 2026 avec l'Hellas, Ilic a participé à 12 matchs de son club cette saison, en délivrant une passe décisive (toutes compétitions confondues). La presse européenne a évoqué ces dernières semaines des intérêts du Torino et d’Arsenal. Reste à savoir combien l’OM s’apprête à dépenser pour le faire venir en juin prochain. Le site spécialisé Transfermarkt évalue sa cote sur le marché à 13 millions d’euros.