Mercato: qui est Joël Mvuka, la pépite nordique recrutée par le FC Lorient

Le FC Lorient a officialisé ce jour la signature du jeune norvégien, Joël Mvuka, qui va rester dans son club jusqu'à l'été. Agé de 20 ans, le joueur acheté à Bodö/Glimt a réalisé une saison 2022 pleine de promesses, de quoi attirer les Merlus.

Malgré quelques frayeurs, le FC Lorient a signé sur le gong Joël Mvuka. Le joueur de Bodö/Glimt restera prêté en Norvège jusqu'à l'été, après avoir marqué les esprits en 2022. Norvégien d'origine rwandaise, c'est à Asane, en deuxième division, qu'il se révèle. Il est recruté à l'été 2021 par le champion en titre d'Eliteserien (D1 norvégienne) pour épouser le rôle de supersub.

Un temps de jeu démultiplié et des matchs européens joués

Le petit ailier venu du grand nord profite de la blessure de l'ailier droit titulaire, Ola Solbakken (désormais à la Roma), pour jouer la plupart des matchs de championnats (26 sur 30) et l'ensemble des matchs qualificatifs à la Ligue des champions. Mvuka a ensuite joué les six matchs de groupe en Ligue Europa. 14 matchs européens joués entre l'été et l'automne, une expérience l'a fait grandir et lui a permis de gagner en confiance.

Le natif de Bergen a marqué un but et délivré deux passes décisives lors des trois derniers tours de qualification à la Ligue des champions. En parallèle, il s'est régalé en championnat: sept passes décisives en six matchs entre le début du mois de juillet et la mi-août.

A l'aise balle au pied, en difficulté devant le but

Le virevoltant ailier droit se démarque par ses prises de balles percutantes et sa qualité de dribbles hors pair. Le néo-lorientais n'a pas encore pu se frotter à une défense de Ligue 1 mais a affronté notamment PSV et Arsenal, sans grand succès.

Il faut mettre à son actif une passe décisive contre le Dinamo Zagreb, habitué de la Ligue des Champions. Bien qu'il ne soit âgé que de 20 ans, Mvuka présente un joli CV, ayant notamment honoré quelques capes avec les sélections de jeunes en Norvège.

Son expérience au haut niveau n'est toutefois pas immense et du haut de son mètre 73, il doit encore progresser dans quelques domaines. Doté d'un pied droit exceptionnel, son pied gauche reste bien trop inexploité. L'ancien joueur d'Asane, laisse le public sur sa faim de ce côté-là.

S'il est à l'aise lorsqu'il prend la profondeur ou dans les petits espaces, Mvuka a bien du mal face aux cages. En ne poussant le ballon dans les buts qu'à trois reprises la saison dernière, l'international norvégien U21 n'a pas entousiasmé les foules grâce à sa finition. En stage en Espagne avec Bodö/Glimt, il faut espérer pour les Merlus que Joël Mvuka se soit entraîner à la mettre au fond des filets. La connexion Mvuka-Dieng paraît prometteuse sur le papier mais il faudra que le staff lorientais fasse travailler ses pépites dans le dernier geste.