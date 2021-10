Europa Conference League: la belle joie des joueurs de Bodo Glimt après avoir humilié la Roma

Les Norvégiens de Bodo Glimt ont créé la sensation de la soirée en Europa Conference League en humiliant l’AS Roma 6-1. Un exploit fêté comme il se doit après le match dans le vestiaire.

On ne vous traduira pas les chants norvégiens en français mais il n’y pas besoin d’être bilingue pour comprendre que les joueurs de Bodo Glimt ont vécu une soirée inoubliable jeudi soir. Jamais ils n’avaient imaginé s’imposer 6-1 face à l’AS Roma lors de la 3eme journée d’Europa Conférence League.

Face aux hommes de José Mourinho, les joueurs de Bodo, une ville située à plus de 1.100 km au nord d’Oslo, ont sorti le grand jeu. Si la Louve alignait une équipe bis, les jaunes du FK Bodo Glimt ont fait sauter le verrou italien en marquant six buts, un exploit qu’aucune équipe n’avait jamais réussi à faire face à une équipe entraînée par José Mourinho.

L'exploit contre Rome et la 1ere place du groupe

Du lourd, du très lourd pour cette formation classée 218eme à l’UEFA et cette ville de 52.000 habitants. Avec ce carton historique face à l’AS Roma et aussi la première place du groupe C, les Norvégiens ont donc bien mérité de "mettre le feu" dans leur vestiaire. Dans quinze jours, ils rêvent désormais de ré-éditer leur performance et d’enflammer cette fois le vestiaire du Stadio Olimpico.