Mercato: qui est Johann Lepenant, la pépite de Caen proche de rejoindre l'OL?

Le Stade Malherbe de Caen s'est résolu à transférer son prometteur milieu de terrain Johann Lepenant, sur le point de s'engager à Lyon. Présentation.

Le prodige Stade Malherbe de Caen Johann Lepenant s’apprête à revêtir le maillot de l’Olympique Lyonnais. Le prometteur milieu de terrain caennais à qui il ne restait qu’un an de contrat dans son club formateur est mu par une volonté hors du commun de progresser. Titulaire indiscutable à Caen, Johann Lepenant n'a pas l'intention de prolonger l'aventure dans sa région natale, bien qu’il soit installé dans le onze de Stéphane Moulin, préférant s’aguerrir à l’étage supérieur, alors qu’il vient tout juste d’achever sa première saison pleine chez les professionnels (35 matches).

Le football, une affaire de famille

Le Granvillais a intégré le Pôle Espoir de Ploufragan à 13 ans, tout en continuant de jouer avec le club de Granville, qu’il a rejoint dès l’âge de quatre ans, chaque samedi, poussé par son père, un ancien joueur de foot. Et ce, jusqu’à ce qu’il rejoigne le centre de formation du Stade Malherbe Caen l’année de ses 16 ans (son petit frère l’a imité en septembre 2018). Face au Paris FC (1-0) le 19 avril dernier, Johann Lepenant est devenu à 19 ans, 5 mois et 25 jours, le plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 matches en Ligue 2 depuis 2013 et un certain Benjamin Mendy.

Sa valeur marchande a triplé en un an

International français dans toutes les catégories d’âge depuis les U16, Johann Lepenant a progressé de façon constante ces deux dernières années, si bien que sa valeur marchande a suivi la courbe de ses performances, passant de 800.000 à 3 millions d’euros depuis mars 2021. D’une année sur l’autre, sa valeur marchande a plus que triplé. En mars 2022, il devenait ainsi le troisième joueur de Ligue 2 dont la valeur a le plus progressé selon le site spécialisé Transfermarkt. Et s’il dispose d’une marge de progression importante à seulement 19 ans, son profil intéresse déjà les plus grands.

Johann Lepenant, la prochaine recrue de l'OL © @IconSport

Un joueur très surveillé en France et à l'étranger

Si l’OL semble disposer d’une avance considérable par rapport à la concurrence, le milieu de terrain présent dans le onze type de la 37e journée de Ligue 2 est sacrément courtisé pour un joueur avec aussi peu de références au très haut niveau, aussi bien en Ligue 1 qu’à l’étranger d’ailleurs. En Ligue 1, Rennes et Lille ont été évoqués ces derniers jours parmi les clubs intéressés, tandis qu’en Europe, l’Atlético de Madrid mais également Arsenal étaient semble-t-il à l’affût si une fenêtre se présentait.

Comparé à Gerrard et Lampard, il idolâtre Kanté

Ses coéquipiers le comparent à Steven Gerrard ou Frank Lampard, mais l’idole du milieu défensif se nomme N’Golo Kanté, lui aussi repéré à Caen, avec lequel le joueur de 21 ans partage d’autres points communs, comme cette faculté à avoir un gros abattage sur le terrain. “Je suis comme ça depuis tout petit : je cours un peu partout ! Il faut peut-être que je me canalise un peu. Mais au milieu, on nous demande beaucoup d’efforts”, déclarait récemment celui qui se dépense sans compter. Milieu récupérateur d’une maturité rare pour son âge, loué pour sa lecture du jeu, Johann Lepenant impressionne les observateurs sa capacité à tout comprendre sur le terrain rapidement. Loin d’être maladroit balle au pied, Lepenant ne se contente pas de gratter des ballons dans les pieds de ses adversaires au sein d’un milieu très complémentaire, il est aussi capable d’orienter le jeu intelligemment.