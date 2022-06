Mercato: Lorient officialise son nouvel entraîneur, un novice débarque en Ligue 1

Régis Le Bris est officiellement le nouveau coach du FC Lorient. Le technicien de 46 ans, jusqu'ici entraîneur de la réserve et directeur du centre de formation des Merlus, va connaître sa première expérience en tant que coach principal d'une équipe professionnelle.

Un nouveau visage va débarquer en Ligue 1. Ce lundi, le FC Lorient a officiellement annoncé la nomination de Régis Le Bris en tant que coach principal de l’équipe première. Le technicien de 46 ans, notamment ancien joueur du Stade Rennais ou du Stade Lavallois dans les années 90, succède à Christophe Pélissier, en poste depuis 2019 et dont le départ avait été acté ce dimanche.

Directeur du centre de formation de Lorient depuis 2012 et entraîneur de la réserve depuis 2015, Régis Le Bris va connaître sa toute première en tant que numéro 1 à la tête d’un groupe professionnel. Il signe un contrat de trois ans et sera officiellement présenté à la presse ce vendredi 1er juillet.

Féry: "Nous faisons un choix identitaire"

"Une nouvelle page de l’histoire du FC Lorient s’ouvre aujourd’hui avec la nomination de Régis Le Bris, s’est félicité le président du club, Loïc Féry, dans un communiqué. En confiant l’équipe professionnelle à un homme de la maison qui incarne l’ADN formateur du club et un esprit de jeu créatif, nous faisons un choix identitaire."

La saison dernière, le FC Lorient a terminé 16e de Ligue 1 et a lutté jusqu’au bout pour son maintien. Ce dernier a finalement été validé en toute fin de saison avec 36 points, soit quatre unités de plus que l’AS Saint-Etienne, 18e et reléguée en Ligue 2 à l’issue des barrages.