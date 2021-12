Mercato: Kurzawa, Rafinha, Rico... le PSG veut enfin dégraisser cet hiver

Si l'hypothèse d'une arrivée n'est pas à écarter, le mercato hivernal devrait surtout permettre à Paris de céder plusieurs joueurs sur lesquels il ne compte plus. Ce qu'il n'a pas toujours su faire ces dernières années.

Les fenêtres du marché des transferts passent, les unes après les autres, et l’objectif prioritaire du Paris Saint-Germain reste le même: dégraisser l’effectif. Une mission difficile pour Leonardo, le directeur sportif du club, car les joueurs susceptibles de quitter Paris n’ont soit pas la volonté de partir, soit pas de clubs assez solides pour payer l'indemnité qui est réclamée par le PSG. Si Paris ne s'interdit pas de recruter cet hiver, il espère surtout trouver des solutions pour plusieurs joueurs en janvier.

Sergio Rico, une piste en Espagne ?

Sous contrat jusqu’en 2024, Sergio Rico a joué 22 minutes cette saison contre Nantes en Ligue 1, au Parc des Princes (3-1). Avec l’arrivée de Gianluigio Donnarumma cet été, l’avenir de l’Espagnol est bouché à Paris. L’ancien sévillan n’est que très rarement présent dans le groupe, jamais en Ligue des champions d'ailleurs, devancé qu'il est par un gardien du centre de formation dont le club a besoin pour rester dans les règlements UEFA. Malgré cette situation, Sergio Rico et sa famille se sentent bien à Paris et ils ne partiront que pour un projet ambitieux. Une piste existe en Espagne, mais pas pour un poste de numéro 1.

Layvin Kurzawa refuse tout pour le moment

Apparu seulement neuf minutes cette saison, Layvin Kurzawa aurait pu quitter le PSG cet été. Sauf que le latéral gauche n’a pas montré d’intérêt sérieux face aux deux pistes concrètes qui se sont présentées à lui: Galatasaray et Lyon. Des négociations ont débuté depuis plusieurs jours avec d’autres clubs et un dossier est ouvert en Angleterre aujourd’hui. Mais pour partir, Layvin Kurzawa ne fera aucun cadeau financier au Paris Saint-Germain. Aucun des clubs intéressés n’est prêt à payer le salaire parisien de Layvin Kurzawa. Il faudra alors que Paris accepte de payer une partie des 30 derniers mois de contrat du Français pour espérer un départ.

Abdou Diallo, la CAN avant tout

L’aventure d’Abdou Diallo avec le PSG est faite de cycles. Le défenseur central a profité des absences Sergio Ramos et Presnel Kimpembe pour jouer, lui qui vient d'enchaîner deux matches aboutis à son poste, alors qu’il a souvent évolué comme latéral gauche depuis son arrivée en 2019. La question d’un départ ne se pose pas pour le mois de janvier, surtout avec la Coupe d’Afrique des Nations qu’il devrait disputer avec le Sénégal. C’est l’objectif de ce début d’année pour l’ancien monégasque. A moins que le marché des défenseurs centraux s’emballe dans les prochaines semaines, ou qu'une offre importante arrive sur la table des dirigeants parisiens, Abdou Diallo restera à Paris. Un point plus complet devrait être fait l’été prochain.

Colin Dagba et Thilo Kehrer, une même ambition

Avec le départ à la CAN d’Achraf Hakimi, Colin Dagba et Thilo Kehrer devraient pouvoir se partager le temps de jeu au poste de latéral droit. L’international Espoirs français ne s’interdit pas un départ cet hiver cependant. Tout le contraire de l’Allemand, pas mécontent de sa situation actuelle à Paris. Des discussions doivent avoir lieu entre la direction et Pini Zahavi, nouveau représentant de Colin Dagba, dans les prochains jours.

Eric Junior Dina-Ebimbe, vers une prolongation puis un prêt ?

Malgré ses 308 minutes disputées depuis le début de la saison, Eric Junior Dina-Ebimbe estime devoir jouer plus souvent à son âge (21 ans). Le milieu de terrain est ouvert à un départ, mais à condition de trouver un club ambitieux qui pourra lui faire de la place à l’image des signatures de Christopher Nkunku à Leipzig et de Moussa Diaby à Leverkusen. Alors que la tendance était plutôt à un départ définitif, Dina-Ebimbe pourrait finalement prolonger son contrat (fin 2023 actuellement) avant d’être de nouveau prêté.

Rafinha, heureux dans la capitale

Le Brésilien est un peu le symbole des joueurs au Paris Saint-Germain. Rafinha n’a joué que 5 matches cette saison, mais le milieu de terrain brésilien ne semble pas mécontent de sa situation. Comme la majorité de ses coéquipiers qui jouent peu, Rafinha ne partira qu’en cas d’offre intéressante aussi bien sportivement que dans le cadre de vie. Son contrat prend fin en juin 2023.