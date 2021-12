Mercato: Le Real Madrid va devoir consulter le PSG dans le dossier Mbappé

Alors que le Real Madrid peut négocier dès le 1er janvier avec Kylian Mbappé en vu d'un éventuel transfert en juin, les Madrilènes devront informer le PSG de l'avancée des négociations.

C'est le dossier chaud du prochain mercato. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble s'écrire de plus en plus au Real Madrid, le club de Florentino Perez peut commencer à négocier avec le joueur dès le 1er janvier, sachant que son contrat avec le PSG se termine le 30 juin prochain. Pourtant, toutes les portes ne sont pas ouvertes pour les Espagnols, qui doivent informer Paris du commencement des négociations, comme cela est prévu par l'article 18.3 du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA. "Un club désirant signer un contrat avec un joueur professionnel est tenu d’en informer le club actuel du joueur par écrit avant d’entamer toute négociation avec le joueur. Un joueur professionnel n’est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les six mois." Pas l'idéal alors que les deux clubs se rencontrent en février et en mars en 8e de finale de la Ligue des champions.

Des sanctions en cas de manquement

Peu importe le club qui voudra négocier avec le joueur, le PSG n'aura pas son mot à dire, sauf pour essayer de faire prolonger l'international français. Reste à savoir quand le Real entamera les négociations, sachant que les deux équipes vont se retrouver en février à l'occasion du huitième de finale de Ligue des champions. Par ailleurs, si les Madrilènes n'informent pas les dirigeants du début des négociations, ils s'exposent à des "sanctions appropriées" prévue par le règlement de la FIFA.

Alors que le dossier Mbappé sera le point chaud du prochain mercato, RMC Sport vous a annoncé il y a quelques semaines que l'attaquant des Bleus allait attendre la double confrontation en C1 face au Real pour prendre une décision pour son avenir.