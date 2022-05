Mercato: Raí, légende du PSG, pourrait bientôt rejoindre... le Paris FC

Selon nos informations, Raí pourrait bien arriver dans l’organisation du Paris FC. La légende brésilienne discute depuis plusieurs semaines avec les dirigeants du club de Ligue 2.

C’est une nouvelle qui pourrait faire mal aux supporters parisiens. Légende du Paris Saint-Germain, Raí pourrait arriver dans l’organisation du Paris… FC. Le Brésilien discute déjà depuis plusieurs semaines avec les dirigeants parisiens sur une possible collaboration dont les contours ne sont pas définis.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Proche de certains personnes intéressées pour investir dans le football français

L’ancien milieu offensif, qui a porté le maillot du PSG entre 1993 et 1998, est proche de certaines personnes intéressées pour investir dans le football français, et le Paris FC, via son président et actionnaire majoritaire Pierre Ferracci, ne s’est jamais montré fermé à une nouvelle ouverture de capital.

Le Paris FC, l’un des plus gros budgets de Ligue 2 cette saison, a une nouvelle fois échoué à monter en Ligue 1. Quatrièmes à l’issue des 38 journées de championnat, les hommes de Thierry Laurey ont été battus à Charléty par Sochaux en barrage le 17 mai dernier, au terme d’un match renversant (1-2).