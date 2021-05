Mercato: Ramos devrait bien quitter le Real Madrid

Selon la Cadena COPE, station de radio espagnole, Sergio Ramos va bien quitter le Real Madrid gratuitement à l'issue de son contrat fin juin. Le défenseur n'aurait pas trouvé d'accord avec le club madrilène et pourrait donc faire ses valises après avoir rejoint le Real en 2005.

C'est une page qui se tourne du côté du Real Madrid. Après le départ de Zinédine Zidane la semaine dernière, Sergio Ramos pourrait annoncer le sien dans les prochains jours ou les prochaines semaines. C'est en tout cas ce que laisse entendre la Cadena COPE, une station de radio espagnole, qui affirme que le capitaine du Real n'a pas trouvé d'accord avec les dirigeants madrilènes pour une prolongation.

La situation contractuelle de Ramos est l'une des grandes questions qui agitent la direction du Real ces derniers mois. Le président Florentino Pérez devait s'entretenir ces derniers jours avec Ramos, mais les deux parties ne seraient donc pas parvenues à trouver un terrain d'entente. Libre au 30 juin, Sergio Ramos peut déjà s'engager gratuitement où il le souhaite.

Alaba est déjà arrivé pour compenser le départ de Ramos

Le Real a déjà préparé son départ, avec l'arrivée de David Alaba, confirmée vendredi. Pour Sergio Ramos (35 ans) et le Real Madrid, il s'agirait de la fin d'un long cycle débuté en 2005. Depuis son arrivée en provenance du FC Séville il y a seize ans, Ramos est devenu le quatrième joueur le plus capé de l'histoire du club avec 671 apparitions et a remporté entre autres quatre Ligues des champions et cinq titres en Liga.

La Cadena COPE annonce par ailleurs que Lucas Vazquez, également en fin de contrat avec le Real à l'issue du mois de juin, va lui prolonger du côté de Madrid, à l'instar de Luka Modric. Et si ces questions de contrat restent primordiales, le club de la capitale va surtout se pencher sur le recrutement d'un nouvel entraîneur. Raul, Antonio Conte et Mauricio Pochettino tiennent toujours la corde dans ce domaine.