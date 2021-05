Real Madrid: la presse espagnole évoque la piste Pochettino

Selon plusieurs médias espagnols, Mauricio Pochettino serait la cible numéro 1 du Real Madrid pour prendre la succession de Zinedine Zidane. Le technicien argentin, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022, est également cité du côté de Tottenham. À Paris, tout le monde assure que Pochettino sera bien là la saison prochaine.

Qui pouvait penser que Mauricio Pochettino se retrouverait sur les tablettes du Real Madrid afin de remplacer Zinedine Zidane, dont l'annonce du départ a été officialisée ce jeudi? À peine la rupture de contrat actée avec "Zizou", plusieurs médias espagnols ont fait état d'un intérêt du Real et de son président Florentino Pérez pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Outre les noms d'Antonio Conte, qui vient de quitter son poste d'entraîneur de l'Inter Milan, et de Raul, l'entraîneur de la Castilla, celui de Pochettino revient avec insistance dans les médias espagnols. L'Argentin du PSG serait la priorité du Real à en croire l'édition espagnole du site Goal, qui précise que le club madrilène ne serait disposé à négocier avec Pochettino seulement si celui-ci parvient à se défaire de son contrat qui le lie avec Paris jusqu'en 2022.

Pochettino, un "désir ancien" du Real Madrid

Marca et la Sexta font également de Pochettino l'une des pistes à laquelle réfléchirait Florentino Pérez. Tous les médias espagnols qui évoquent cet intérêt font part d'un grand respect entre le président madrilène et l'entraîneur parisien. AS évoque même un "désir ancien" du Real d'engager Pochettino, mais n'oublie pas de préciser que Xabi Alonso, un temps évoqué du côté du Borussia Mönchengladbach, pourrait également être sollicité.

Selon nos informations, le Real Madrid se serait entretenu avec Conte. L'entourage de l'entraîneur italien aurait discuté mercredi soir avec les dirigeants madrilènes, quelques heures à peine après l'officialisation de son départ de l'Inter.

Le PSG reste confiant et veut conserver Pochettino

Au-delà du Real, les médias anglais relaient un intérêt de Tottenham, qui cherche un entraîneur pour la saison prochaine. Daniel Levy, le président des Spurs, souhaiterait obtenir le retour de Pochettino, qui a entraîné le club entre 2014 et 2019 et l'a mené jusqu'en finale de la Ligue des champions. Des rumeurs outre-Manche font d'ailleurs état de discussions entre les Spurs et "Poche".

À Paris, ces premiers soubresauts liés à la valse des entraîneurs qui s'engage avant le début du mercato estival n'inquiète guère l'état-major du club. Les dirigeants parisiens sont confiants et souhaitent conserver l'entraîneur argentin, au moins jusqu'à la fin de son contrat en juin 2022. Pour s'engager ailleurs, Pochettino devrait démissionner avec son staff.