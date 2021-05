Mercato: Modric prolonge au Real Madrid et baisse son salaire

Le Real Madrid a annoncé la prolongation du contrat de Luka Modric (35 ans) pour une saison supplémentaire alors que le bail du Ballon d’or 2018 arrivait à son terme en juin. Il a accepté de baisser son salaire.

Le Real Madrid a annoncé la prolongation de l’un de ses tauliers, ce mardi. En fin de contrat à l’issue de la saison, Luka Modric (35 ans) s’est engagé pour un an supplémentaire, jusqu’en 2022. L’optimisme était de mise sur le dossier du Ballon d’or 2018, qui a rejoint le club en 2012 en provenance de Tottenham. Il fêtera donc ses dix ans au Real la saison prochaine.

Selon la presse madrilène, le milieu de terrain a accepté de baisser son salaire, comme l’espérait le club, touché par la crise économique liée au coronavirus. Brillant lors de la saison 2017-2018, Modric avait peiné à confirmer lors de l’année suivante chargée émotionnellement entre le gain du Ballon d’or et le changement d’entraîneurs (Lopetegui remplacé par Solari, lui-même remplacé par Zidane).



Artisan du titre en Liga en 2020, il a retrouvé une place incontournable dans l’entrejeu avec Zidane. Cette saison, le vice-champion du monde avec la Croatie a disputé 48 matchs et inscrit six buts toutes compétitions confondues. Sa signature est un premier soulagement pour le Real alors que le nom de Modric était parfois annoncé du côté de l'Inter Milan.

Le Real est engagé sur deux autres chantiers plus complexes de joueurs en fin de bail en juin: Lucas Vazquez et Sergio Ramos. Blessé, le premier pourrait finalement prolonger. Le doute est bien plus présent sur le capitaine Ramos qui souhaite un bail de deux ans, contrairement aux habitudes du club qui ne propose que des contrats d’un an à ses joueurs trentenaires.