Mercato: Rennes officialise l’arrivée de Xeka

Rennes a officialisé la signature de Xeka (27 ans), libre depuis son départ de Lille l’été dernier. Le Portugais pallie la longue absence de Baptiste Santamaria, sévèrement touché à une cheville.

Rennes tient son renfort au milieu de terrain. Comme annoncé ces derniers jours, Xeka (27 ans) s’est officiellement engagé en faveur du club breton, ce mercredi. Il était libre (ce qui a permis son recrutement hors fenêtre des transferts) depuis la fin de son contrat à Lille l’été dernier et s’est engagé pour deux ans. Le club breton s’était rapidement mis en quête d’un renfort pour pallier la longue absence de Baptiste Santamaria, victime d’un arrachement complet des ligaments de la cheville gauche. Il s’était blessé lors de la rencontre face à Auxerre (5-0), le 11 septembre dernier et devra subir une opération. Il sera éloigné des terrains entre quatre et cinq mois.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Bruno Genesio, l’entraîneur, et Florian Maurice, directeur sportif, avaient décidé d’attendre la trêve internationale pour acter l’arrivée de Xeka. En attendant, le jeune Lesley Ugochukwu (18 ans) avait assuré l’intérim. Xeka, lancé à Braga, arrive avec une belle expérience après s’être fait connaître en France à Lille, qu’il a rejoint en prêt en janvier 2017 avant de s’y engager officiellement six mois plus tard. Il avait été prêté à Dijon lors de sa première saison avant de s’imposer dans l’entrejeu du Losc.

"Je me sens très bien"

Dans le Nord, il a participé à la belle deuxième place de Lille en 2019, mais surtout au titre de champion de France en 2021, devant le PSG. Il y a acquis aussi une belle expérience en Europe (10 matchs de Ligue des champions). Un doute existe sur son état de forme puisqu’il n’a plus joué depuis avril dernier. "Je me sens très bien, a-t-il confié sur le site du club. Je me suis entrainé tous les jours."

Il a déjà rencontré ses nouveaux partenaires ce mercredi matin dont le gardien Romain Salin, passé par le championnat portugais (Naval, Maritimo, Rio Ave et Sporting Portugal), avec lequel il a échangé quelques mots en portugais. Il se projette désormais vers son retour à la compétition.

"Je veux jouer le plus vite possible parce que ça fait quelques mois que je n’ai pas joué en compétition, rappelle-t-il. Je me suis entrainé même si on sait que ça ne remplace pas les matchs. Je veux tout donner pour être le plus vite possible à 1000%." Il pourrait faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs le 1er octobre prochain à Strasbourg (17h, 9e journée de Ligue 1). Il retrouvera ensuite le Roazhon Park (face à Nantes), où il avait marqué la saison dernière avec Lille.