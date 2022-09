OM-Rennes: ému, Mandanda acclamé par le Vélodrome pour son grand retour

L’ancien gardien de l’OM, Steve Mandanda, auteur de 613 matchs sous le maillot phocéen, a reçu un accueil très chaleureux de la part du stade Vélodrome, qu’il retrouve ce dimanche avec le maillot du Stade rennais.

Il n’y a finalement pas eu débat. Alors que le public olympien semblait partagé sur la façon d’accueillir Steve Mandanda, légende de l’OM, le gardien rennais a finalement reçu de chaleureux applaudissements au moment de retrouver ses anciens supporters. L’international aux 34 sélections avait quitté Marseille pour la Bretagne après avoir été libéré de sa fin de contrat.

Les supporters entonnent leur chant pour le 'Fenomeno', très ému

Le Vélodrome a d’abord sifflé l’entrée des Rouge et Noir au moment de l’échauffement, avant d’applaudir de plus en plus bruyamment au fur et à mesure que Steve Mandanda s’est approché de son but, niché au bas du virage sud. Très ému, le joueur a répondu en applaudissant à son tour chaleureusement le public marseillais, qui a ensuite entonné le chant à la gloire du ‘Fenomeno’.

Avant l’entrée des deux équipes pour le coup d’envoi, Mandanda est allé saluer un à un ses anciens partenaires, mais aussi les membres du staff, dans un tunnel qu’il connaît si bien. Il a ensuite pu regagner son but, en respectant comme tout le stade un hommage en la mémoire d'Ayo, un membre des South Winners récemment décédé. Le public a ensuite concentré ses encouragements pour son équipe.