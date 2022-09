Manchester United, PSG, Rennes… Le classement des clubs qui ont le plus surpayé leurs recrues depuis 10 ans

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a dressé le classement des clubs qui ont le plus surpayé leurs recrues sur la dernière décennie. Et le top 10 n’est pas seulement trusté par les cadors du Vieux Continent.

L’Observatoire du football CIES dresse le classement des clubs les plus généreux. Ou ceux qui se font le plus souvent avoir, c’est selon. Dans sa lettre hebdomadaire publiée ce lundi, le groupe de recherches basé à Neuchâtel, en Suisse, a répertorié les clubs des cinq plus grands championnats européens qui avaient le plus surpayé leurs recrues sur la dernière décennie. Pour cela, l’étude a tout simplement calculé la différence entre la valeur du joueur avant le transfert, estimée à partir d’un modèle statistique du CIES, et la somme finalement payée par le club.

Un podium Manchester United-PSG-Juventus

À ce petit jeu, le grand gagnant est… Manchester United. Depuis juillet 2012, les Red Devils ont dépensé 1,59 milliard d’euros (pour un total de 33 recrues), soit 238 millions d’euros de plus que la valeur estimée des joueurs au moment de leur transfert (1,36 milliard d’euros). Une première place au classement des acheteurs les plus "généreux" qui s’explique notamment par les très gros investissements faits au cours des 10 dernières années (Pogba, Maguire, Lukaku, Sancho, Di Maria…).

La Juventus Turin (2e) et le Paris Saint-Germain (3e) complètent le podium. Avec 234 millions d’écart entre l’argent dépensé et la valeur initiale des joueurs, les Bianconeri sont tout proches de Manchester United. Depuis 2012, date d’arrivée des Qataris, le club de la capitale a de son côté surpayé ses recrues de 162 millions d’euros (1,01 milliard dépensés pour 848 millions d’euros de valeur estimée).

Le Stade Rennais club qui surpaye le plus d’Europe en pourcentage

Alors qu’Aston Villa (+149 millions) et le Real Madrid (+148 millions) sont les deux autres clubs du top 5, le Stade Rennais (+114 millions) arrive en 8e position de ce classement, ce qui fait des Bretons le deuxième club français qui a le plus surpayé ses recrues derrière l’ogre parisien. Les Rouge et Noir, qui ont dépensé 369 millions pour des recrues estimées à 255 millions, sont même le "pire" club d’Europe si l’on se fie à l’écart en pourcentage (45%). L’OL (13e, +71 millions), Monaco (18e, +57 millions), l'OM (24e, +45 millions) sont les trois clubs français qui suivent les Rennais au classement.

Manchester City en bon élève

Avec 12 clubs dans le top 25, l’Angleterre est fidèle à son image de pays le plus généreux sur le marché des transferts. Pourtant, ce classement réserve quelques surprises. Avec "seulement" 23 millions d’euros d’écart entre les sommes dépensées et les valeurs estimées, Manchester City est la 35e équipe d'Europe qui surpaye le plus ses recrues depuis 10 ans. Les Skyblues ont donc investi beaucoup (1,18 milliard d’euros), mais de manière plutôt intelligente.

Le classement des clubs qui ont le plus surpayé leurs recrues depuis 2012

Manchester United, +238 millions d’euros Juventus, +234 PSG, +162 Aston Villa, +149 Real Madrid, +148 Chelsea, +135 Arsenal, +129 Stade Rennais, +114 Everton, +97 Dortmund, +77