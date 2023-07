Mercato: Rennes officialise la signature d'Enzo Le Fée, révélation de Ligue 1 la saison dernière

Tout juste de retour de l'Euro Espoirs après l'élimination des Bleuets en quart de finale, Enzo Le Fée change de club: révélation de la saison dernière en Ligue 1 avec Lorient, le joueur de 23 ans reste en Bretagne et s'engage avec le Stade Rennais.

Enzo Le Fée reste en Bretagne mais change de club: révélation de la saison dernière, le milieu de terrain de 23 ans quitte le FC Lorient pour le Stade Rennais. Rennes l'a officialisé sur ses réseaux sociaux ce vendredi soir, après quelques minutes de teasing.

Le joueur se serait peut-être vu signer un peu plus tard. Mais le match des Bleuets contre l'Ukraine en quart de finale de l'Euro Espoirs a mis fin prématurément au parcours des Bleuets en Roumanie. De retour en France, Enzo Le Fée a donc pu régler les derniers détails pour éclaircir son avenir en club.

"J’ai un moment pensé à un départ pour l’étranger"

Rennes signe un très joli coup. Le milieu de terrain, quant à lui, poursuit sa progression: il pourra notamment se jauger en Ligue Europa cette saison. Le club breton précise qu'il portera le numéro 28 "à la fin du mois de juillet".

"Je voulais changer d’environnement. J’ai un moment pensé à un départ pour l’étranger mais le critère premier était de rejoindre un club qui me voulait vraiment, précise Le Fée dans le communiqué du club. Rennes, c’est le projet sportif qu’il me faut. Je suis venu pour continuer de grandir. Il y a encore beaucoup de belles choses à faire pour la progression du Stade Rennais. L’équipe pratique un football que j’aime. J’ai tout pour me régaler dans cet effectif. Je reste en Bretagne, je ne serai pas dépaysé, près de ma famille, c’est important de la garder à mes côtés. Je connais déjà pas mal de joueurs, ce sera plus facile pour l’intégration. J’avais hâte de signer pour partir en vacances la tête reposée et l’esprit libre."