Ligue Europa: bonne nouvelle pour Toulouse, qui pourra jouer l'Europe la saison prochaine

Dans l'attente de savoir s'il peut participer à la prochaine Ligue Europa, le TFC a reçu la confirmation de l'UEFA ce vendredi. Une bonne nouvelle pour le club haut-garonnais, qui possède le même actionnaire majoritaire que le Milan AC (RedBirds Capital Partners).

Bonne nouvelle pour le TFC. Toulouse, vainqueur de la dernière Coupe de France, pourra participer à la prochaine Ligue Europa, bien qu'il ait un actionnaire en commun avec l'AC Milan, qualifié lui pour la Ligue des champions, a décidé vendredi l'UEFA.



L'instance européenne a clos sans sanction la procédure visant les deux clubs, de même que celles contre le club anglais d'Aston Villa et le club portugais de Vitoria et contre Brighton (Angleterre) et l'Union royale Saint-Gilloise (Belgique), se disant convaincue par les "changements significatifs opérés par les clubs concernés et leurs investisseurs", explique-t-elle dans un communiqué.

De belles affiches à venir

La décision de l'UEFA étant désormais officielle, le club de Damien Comolli peut attendre sereinement le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa, qui aura lieu le 1er septembre. Les six journées se dérouleront entre le 21 septembre et le 14 décembre 2023.

Avec son coefficient UEFA (12.232), le TFC peut tomber sur du très lourd dans sa poule. À ce jour, 12 formations sont d'ores et déjà qualifiées. Hormis Toulouse, Rennes est le deuxième représentant français. Ils sont accompagnés de West Ham, Liverpool, Brighton, Villarreal, le Betis Séville, l'Atalanta, l'AS Rome, Fribourg, le Bayer Leverkusen et le Sporting Portugal.