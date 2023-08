Mercato: retournement total de situation pour Olise, qui prolonge à Crystal Palace malgré un accord avec Chelsea

Alors qu’il était en passe de s’engager avec Chelsea, Michael Olise a finalement décidé de rester à Crystal Palace, en signant un nouveau contrat avec une prolongation. Après avoir donné son accord pour rejoindre les Blues, l’ailier français de 21 ans a changé d'avis.

Gros retournement de situation dans le dossier Michael Olise. L’ailier de 21 ans, sur le point de rejoindre Chelsea comme révélé par RMC Sport, a finalement décidé de rester à Crystal Palace. L’international Espoirs français, natif de Londres, a même signé un nouveau contrat avec les Eagles, comme l’a révélé son président Steve Parish sur les réseaux.

Michael Olise, qui était sous contrat jusqu’en 2026, a signé un nouveau bail avec une extension d’une année, jusqu’en 2027. Un deal qui va faire de lui l’un des joueurs les mieux lotis de son équipe. Avant ce revirement inattendu, Chelsea et Palace étaient en passe de trouver un terrain d’entente autour d’une somme proche de la clause libératoire du joueur (40 millions d’euros), qui était lui-même d’accord contractuellement avec les Blues.

Touché aux ischio-jambiers, Olise ne rejouera pas avant plusieurs semaines

Mais Olise a finalement préféré rester chez le 11e de la dernière Premier League afin de poursuivre sa montée en puissance dans un environnement familier, où il se sent parfaitement à l’aise. Recruté en juillet 2021 à Reading (9,3 millions d’euros), où il a été formé, le jeune talent (d’origine algérienne par sa mère et nigériane par son père) a disputé 71 matchs avec les Eagles, pour 6 buts et 19 passes décisives (toutes compétitions confondues).

Son faux-départ à Chelsea a suscité pas mal de remous à Crystal Palace, qui a accusé son voisin londonien d’avoir dépassé les bornes dans sa tentative de recrutement. Selon le Daily Mail, les dirigeants de Palace avaient même envisagé de poursuivre les Blues pour "approche illégale" dans cette affaire. Touché aux ischio-jambiers fin juin avec les Espoirs français, Michael Olise ne devrait pas reprendre la compétition avant le mois prochain, au mieux.