Mercato: révélation du Sporting, Manuel Ugarte serait dans le viseur du PSG

D’après A Bola, le PSG s’intéresse de près au profil du milieu de terrain uruguayen du Sporting Lisbonne, Manuel Ugarte.

"Ce n’est pas un bon mercato." Il y a quinze jours, dans Rothen s’enflamme, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, ne maniait pas la langue de bois pour juger le marché des transferts du club parisien. "On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait, avait-il regretté sur RMC. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection."

En attendant de savoir si la direction du club de la capitale tentera de corriger le tir au mercato d’hiver, le PSG aurait déjà coché des noms sur ses tablettes. Parmi eux, celui de Manuel Ugarte, d’après les informations d’A Bola.

Le Sporting serait ouvert aux discussions à 40M€

Le PSG suivrait de près ce jeune milieu de terrain uruguayen qui évolue au Sporting où il est arrivé en 2021 en provenance de Famalicao. Agé de 21 ans, Ugarte est un milieu polyvalent qui compte six sélections avec l’Uruguay. Il a joué l’intégralité des deux premiers matchs de Ligue des champions avant d’affronter l’OM mardi (18h45, sur RMC Sport 1).

Le dossier pourrait néanmoins s’avérer compliqué pour le PSG. La clause du milieu de terrain uruguayen, sous contrat jusqu’en 2026, s’élève à 60 millions d’euros. Le Sporting ne serait pas ouvert aux discussions en-dessous de 40 millions d’euros.