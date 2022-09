PSG: "Ce n'est pas un bon mercato", regrette Luis Campos sur RMC

EXCLU RMC SPORT - Invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce vendredi, Luis Campos a confié ne pas être content du mercato du PSG, qui n'"arrive pas à la perfection."

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce vendredi, Luis Campos a confié ne pas être pleinement content du mercato du PSG. "Non", a-t-il répondu lorsqu'il lui a été demandé s'il était satisfait des opérations du club cet été.

"On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection. C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar. Au final, on n'a pas le joueur qui nous manque. S'il nous manque une pièce, le puzzle n'est pas complet."

>> Suivez le mercato en direct

"L'économique et le sportif doivent marcher ensemble"

Le conseiller sportif du PSG rappelle qu'à son arrivée, pas moins de 54 joueurs composaient le groupe parisien. Un nombre conséquent qui a limité une certaine marge de manoeuvre. "On voulait avoir 21-22 joueurs plus intégrer la formation. On a créé un groupe élite avec cinq joueurs qui s'entraînent tous les jours avec l'équipe principale. On a des joueurs exceptionnels à Paris qui doivent être intégrer dans le groupe. Avec 54 joueurs et le fair-play financier qui conditionnent beaucoup, le PSG a l'obligation de veiller le fair-play financier, qui est complexe. On a pris des mesures complexes. On a mis un modèle différent. L'économique et le sportif doivent marcher ensemble, c'est obligatoire. On est un club de foot, le filtre économique ne doit pas conditionner le filtre sportif. La priorité a été le filtre économique, pour moi c'est très clair. Quand le club pense au sportif et oublie l'économique, c'est la catastrophe. Le contraire, c'est pareil."

Luis Campos regrette que les "décisions économiques" aient freiné le mercato du PSG. "On n'a pas fait un bon mercato. Le mercato, c'est long. (...) La première semaine, on a réussi à faire Vitinha. Après, on a six ou sept semaines sans rien. Et la dernière semaine, tout est beaucoup plus cher. (...) À partir du moment où les décisions économiques conditionnent le sportif, ce n'est pas un bon mercato".

Neymar n'a jamais été sur le départ

Très bavard, Luis Campos a également abordé le sujet de Neymar. Le conseiller sportif du PSG assure qu'il n'a jamais été question d'un départ de Neymar cet été. "Non", a répondu le dirigeant portugais, qui a également démenti toute interférence de Kylian Mbappé dans ce dossier.

"Neymar est un très bon joueur. Il arrive tout le temps à l'heure, il n'a pas manqué un entraînement, sauf un pour une petite douleur. Neymar est impliqué dans le projet de l'équipe et du club", a aussi déclaré Luis Campos.