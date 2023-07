Mercato: Ribalta flou sur l'avenir d'Alexis Sanchez mais l'OM a d'autres plans "de haut niveau"

En plein cœur du mercato, le discret directeur du Football de l’OM Javier Ribalta s’est exprimé sur le cas Alexis Sanchez vendredi dans un entretien accordé à "Les Réservistes" sur Youtube. Si l'Olympique de Marseille souhaite garder sa star, le dirigeant olympien reconnait que la prolongation de contrat n’est pas encore acquise.

Quel avenir pour Alexis Sanchez? A 34 ans, le buteur chilien est un joueur libre depuis la fin de son année de contrat à l’Olympique de Marseille. Désireux de se relancer après son passage à l’Inter, l’attaquant a réussi son pari.

Avec 18 buts et trois passes décisives en 44 apparitions, il a répondu aux attentes placées en lui. L’OM souhaite donc le prolonger et est même prêt à faire de gros efforts pour obtenir sa signature. Avec l’arrivée de Marcelino au poste d’entraîneur, le joueur sud-américain en sait désormais plus sur ce qui pourrait l’attendre à Marseille. Mais pour Javier Ribalta, la prolongation d’Alexis Sanchez est loin d’être acquise.

>> Le mercato en direct

"Il a des offres importantes"

"On attend avec le nouveau coach. Pour lui (Sanchez), c’est aussi important de connaitre qui arrive, a confié le directeur du Football de l’OM, interrogé vendredi par "Les Réservistes" sur Youtube. On va voir dans les prochains jours. C’est vrai qu’il a des offres importantes. On doit discuter avec le nouveau coach et lui avec son entourage et avec nous aussi. Aujourd’hui, je ne peux pas dire s’il va continuer ou pas. C’est la vérité."

"On est en discussions avec des joueurs qui, je pense, ont un haut niveau"

Si Alexis Sanchez ne reste pas à Marseille, le dirigeant olympien n’exclut pas l’arrivée d’une autre star, capable de transmettre sa culture de la gagne au groupe marseillais : "On cherche toujours à améliorer l’effectif. L’effectif est bon maintenant mais pour l’améliorer, il faut recruter des grands, grands joueurs. Mais aujourd’hui le mercato a changé. Il y a l’Arabie saoudite, l’Angleterre… Ils ont beaucoup d’argent. Ce n’est pas aussi facile que dans le passé. C’est plus difficile mais on doit être très attentif aux opportunités sur le marché. Je pense qu’on peut trouver des grands joueurs. On est en discussions avec des joueurs qui, je pense, ont un haut niveau", conclut le dirigeant olympien.