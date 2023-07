Quel mercato pour l’OM afin de coller au style Marcelino?

Alors que Marcelino a été présenté mardi, Pablo Longoria et les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont devoir construire leur mercato dans le but de rendre l’effectif plus compatible avec le style de l’entraîneur espagnol.

Lors de sa conférence de presse de présentation, mardi, Marcelino a été très clair: il n’imposera aucun choix en matière de mercato. Comprendre en creux qu’il n’entend pas marcher sur les plates-bandes de Javier Ribalta et que bien qu’il soit consulté, il fera avec l’effectif qui lui sera confié.

Dans le même temps, la direction de l’OM ne se cache pas derrière le petit doigt. L’effectif en place avait été construit pour les préceptes de jeu de Tudor et il va falloir le remanier pour le rendre "Marcelino compatible". Qu’est-ce que cela veut dire ?

Défense à quatre

Marcelino est un adepte du 4-4-2 à plat. En 20 ans de coaching, l’Espagnol a aligné cette formation dans 84,4 % des matchs qu’il a disputés. Mardi, pour ne pas paraître trop obtus, l’Asturien a affirmé qu’il était "ouvert à l’idée de jouer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3"... mais toujours avec une défense à 4, donc ! Tudor, lui, était adepte d’une défense à 3 avec des pistons sur les côtés du milieu de terrain.

Bref, les besoins ne sont plus les mêmes pour l’OM et ce message, Marcelino l’a fait passer subtilement: "Il y a plusieurs façons de jouer au football, il n’y a pas une seule vérité. C’est vrai que je suis un adepte du 4-4-2,. Avant, à l'OM, il y avait beaucoup de monde dans l’axe du jeu, j’ai l’habitude d’avoir un peu plus de monde sur les côtés." Là aussi, le message est clair, il va falloir recruter des défenseurs latéraux et des milieux excentrés. Pour l’heure, par exemple, Marseille ne compte que Jonathan Clauss comme spécialiste du poste d’arrière latéral.

Le dernier choix pour Marcelino

Mardi, Xavier Ribalta et Pablo Longoria ont proposé deux profils d’arrière droit parmi lesquels Thierry Correia (Portugais, 24 ans, Valence CF) et deux profils d’arrière gauche à Marcelino qui devra rapidement faire part de ses préférences. C’est ainsi d’ailleurs le process que Longoria et son board entendent mettre en place: établir une présélection de deux ou trois joueurs à chaque poste ciblé pour ensuite laisser le dernier choix à Marcelino.